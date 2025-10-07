  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

مه آبادی: افتتاح ۱۵ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک روستایی در تربت‌جام

مه آبادی: افتتاح ۱۵ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک روستایی در تربت‌جام

تربت جام- فرماندار تربت‌جام از افتتاح فاز اول پروژه بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در ۱۵ دهیاری روستاهای بخش مرکزی تربت‌جام برای جبران ناترازی شبکه برق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه آبادی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های خورشیدی هم‌زمان با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: با اجرای این طرح، دهیاری ۱۵ روستای بخش مرکزی به پنل‌های خورشیدی تجهیز شدند. نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی نصب شده در راستای بهبود وضعیت انرژی و کمک به جبران ناترازی برق در دهیاری‌ها ایجاد شده‌اند.

فرماندار تربت جام اظهار امیدواری کرد که این اقدام به عنوان یک الگوی موفق در سطح شهرستان توسعه یابد و همه آحاد مردم و مسئولان برای بهبود وضعیت انرژی کشور همکاری کنند.

وی تأکید کرد: این نخستین پروژه‌ای است که با حمایت و پشتیبانی در سطح استان خراسان‌رضوی در قالب دهیاری‌ها به بهره‌برداری رسیده و انتظار می‌رود به مرور در ۱۸۳ روستای منطقه نیز اجرا شود تا دهیاری‌ها از این فرصت تولید درآمد استفاده کنند.

درآمد پایدار و راندمان بالای تولید برق در تربت‌جام

در ادامه مهدی میری، رئیس شرکت برق تربت‌جام، این افتتاح را گامی مؤثر در حوزه دهیاری‌ها خواند و اظهار کرد: ایجاد نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی، یک منبع درآمدی بسیار خوب برای دهیاری‌ها است.

رئیس شرکت برق تربت‌جام افزود: کار اصلی ما در حوزه نیروگاه خورشیدی، فرهنگ‌سازی است و امیدواریم مردم در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، خانگی، تجاری و خصوصاً سرمایه‌گذاری وارد این عرصه شوند، زیرا در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران از مناطق دیگر برای استفاده از ظرفیت این شهرستان وارد خواهند شد.

وی با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی منطقه گفت: به دلیل تعداد زیاد روزهای آفتابی و هوای معتدل، راندمان نیروگاه‌های خورشیدی در تربت جام بسیار بالا است و می‌تواند درآمد پایداری برای مردم ایجاد کند.

میری برای اثبات این مدعا تصریح کرد: کسانی که در سال ۱۳۹۶ نیروگاه خورشیدی نصب کرده‌اند، امروز حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند. در صورت نصب نیروگاه در شرایط کنونی، انتظار می‌رود درآمد ماهانه حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان یا بیشتر باشد.

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

گفتنی است؛ شرکت‌کنندگان در این مراسم با گلباران و عطرافشانی مزار شهدای محمودآباد و دیدار با خانواده شهید اصلاحی، با آرمان‌های مقدس شهدا تجدید بیعت کرده و بر ادامه راه و مسیر آنان تأکید کردند.

کد خبر 6614994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها