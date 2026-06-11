به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه‌آبادی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مشکلات تربت‌جام اظهار کرد: تربت‌جام از مناطق مهم کشاورزی خراسان رضوی است و حدود ۷۰۰ حلقه چاه کشاورزی در این شهرستان فعال است و بیش از ۶۸ درصد مردم منطقه از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند و برای عبور از بحران آب، ورود فناوری و توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی ضروری است.

فرماندار تربت‌جام افزود: در مقطعی اقدامات خوبی برای تأمین ماشین‌آلات، امکانات و فناوری‌های جدید کشاورزی آغاز شد، اما با توجه به شرایط موجود و افزایش هزینه‌ها، کشاورزان برای دریافت تسهیلات و ارائه تضامین بانکی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد: تسهیلات باید به شکلی آسان‌تر در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا آنان به استفاده از روش‌های نوین آبیاری ترغیب شوند.

مه‌آبادی با بیان اینکه این شهرستان از بهترین اراضی کشاورزی و چاه‌های کشاورزی در خراسان رضوی برخوردار است، اظهار کرد: تربت‌جام دومین تولیدکننده گندم در استان است و با ۱۲ هزار هکتار سطح زیر کشت، بیش از ۶۰ هزار تن گندم تولید می‌کند. او خواستار توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به وضعیت کشاورزی این شهرستان شد.

فرماندار تربت جام در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام به دانشگاه علوم پزشکی را از مطالبات جدی شهرستان عنوان کرد و گفت: این دانشکده به حدود ۴۰۰ هزار نفر در تربت‌جام و شهرستان‌های اطراف خدمات ارائه می‌دهد، اما به دلیل سطح ساختاری دانشکده، اعتبارات، امکانات و چارت اداری آن متناسب با حجم خدمات نیست و خدمات درمانی ارائه‌شده در منطقه فراتر از ظرفیت فعلی دانشکده است.

وی همچنین با اشاره به موقعیت مرزی تربت‌جام گفت: نزدیکی به مرز و مراجعه برخی افراد فاقد مدارک به مراکز درمانی، هزینه‌های بیشتری را به نظام سلامت شهرستان تحمیل می‌کند.

مه‌آبادی افزود: ارتقای دانشکده علوم پزشکی می‌تواند علاوه بر افزایش کیفیت خدمات درمانی، زمینه توسعه گردشگری سلامت و درآمدزایی برای دولت را نیز فراهم کند.

فرماندار تربت جام وضعیت راه‌های شهرستان را نیز نامناسب توصیف کرد و گفت: مسیر ترانزیتی منطقه روزانه شاهد عبور دست‌کم سه هزار دستگاه خودروی سنگین است، اما شرایط فیزیکی جاده‌ها به‌شدت نامطلوب است.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی خاکی در شهرستان وجود دارد و با وجود گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی روستاها همچنان از راه آسفالته محروم هستند.

مه‌آبادی چالش آب شرب را یکی دیگر از مسائل فوری شهرستان دانست و گفت: تربت‌جام در حوزه آب از میانگین استان نیز عقب‌تر است و برخی روستاها در همین زمان با کمبود آب مواجه‌اند.

فرماندار تربت جام با اشاره به آبرسانی سیار در ایام محرم سال گذشته افزود: در روزهای تاسوعا و عاشورا برای برخی روستاها تا ۵۲ سرویس تانکر سیار انجام شد، در حالی که نیاز واقعی بسیار بیشتر بود.

وی تصریح کرد: مردم منطقه قانع هستند و اگر در شبانه‌روز سه ساعت آب داشته باشند، با همان شرایط کنار می‌آیند؛ اما تأمین همین میزان نیز نیازمند اعتبار، پیمانکار و حمایت جدی وزارت نیرو و شرکت‌های مرتبط است.

مه‌آبادی در ادامه به موضوع مرز و ورود اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی از مرز شرقی کشور از محدوده این شهرستان عبور می‌کند و با وجود اقدامات انجام‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، روند انسداد مرز نیازمند حمایت مالی است.

فرماندار تربت جام افزود: از حدود ۸۰ کیلومتر مرز شهرستان، تنها نزدیک به ۱۵ کیلومتر انسداد انجام شده و بخشی از کارگاه‌ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده‌اند.

وی گفت: با وجود روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، ورود غیرمجاز نیز همچنان ادامه دارد و نیروهای مرزبانی در طول شب در محدوده مرزی شهرستان افراد متعددی را شناسایی و طرد می‌کنند.

مه آبادی تأکید کرد: تکمیل پروژه انسداد مرز می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ورود غیرمجاز داشته باشد.

فرماندار تربت جام با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی تربت‌جام گفت: این شهرستان خاستگاه عارفان، شاعران، موسیقی‌دانان و هنرمندان برجسته است و سهم مهمی در موسیقی و نواهای سنتی خراسان رضوی دارد.

وی افزود: از ۱۳ دکترای افتخاری اعطاشده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان، هفت مورد متعلق به هنرمندان تربت‌جام است که نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی ویژه این شهرستان است.