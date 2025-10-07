طهرانی پور:دومین اجرای گروه تنبورنوازان خراسان در مشهد روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طهرانیپور اظهار کرد: در سال گذشته، ما ترکیب تنبور را با سازهای اصیل ایرانی مانند کمانچه، قانون و نی به نمایش گذاشتیم، اما امسال قصد داریم برنامه را با تغییراتی جدید و مدرنتر برگزار کنیم.
مسئول گروه تنبورنوازان خراسان افزود: در این اجرا، علاوه بر سازهای سنتی، از سازهای الکتریک مانند گیتار الکتریک و گیتار باس نیز استفاده خواهد شد و صداهای الکترونیک توسط سینتی سایزر اجرا میشود.
وی گفت: در این برنامه، نوازندگان تنبور به همراه چند خواننده خانم و آقا به عنوان همخوان، او را در اجرای قطعات همراهی خواهند کرد.
طهرانیپور در ادامه گفت: تعداد نوازندگان تنبور ما ۲۷ نفر است که تقریباً نصف آنها خانم هستند. ما همچنین سازهای دیگری مانند گیتار باس و گیتار الکتریکی را به جمع خود اضافه کردهایم.
مسئول گروه تنبورنوازان خراسان درباره گروه اصلی خود افزود: سال گذشته در اجرا ۲۰ نفر بودیم، اما امسال به ۲۷ نفر رسیدهایم. این اجرا محلی است و ما پیش از این هم در مشهد و تهران اجرا داشتهایم.
وی درباره روند تمرینات گروه نیز گفت: گروه ما هر هفته دوشنبهها تمرین دارد. نزدیک به شش یا هفت سال است که برخی از اعضا به ما اضافه یا از ما جدا شدهاند، اما تمرینات همواره ادامه دارد. اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ قطعه جدید داریم که آماده اجرای آنها هستیم.
به گفته طهرانی پور، قطعات موسیقی اجرا شده در این برنامه ساخته خود او و چند نفر از اساتید صاحب نام و پیشکسوت ساز تنبور همچون کیخسرو پورناظری و خلیل عالی نژاد است و از اشعار حافظ مانند «ای پادشه خوبان» و «ترسم که اشک در غم ما پرده در شود» در آنها استفاده شده است.
مسئول گروه تنبورنوازان خراسان درباره تاریخچه تنبور اظهار کرد: این ساز دارای قدمتی حدود ۵۰۰۰ سال است و خاستگاه آن غرب ایران، به ویژه کرمانشاه است.
وی در ادامه افزود: در واقع دوتار همان تنبور است که بعداً به خاطر اینکه دو تا سیم داشته، به این نام خوانده شده است. اسم اصلی آن تنبور بوده و در کتیبههای سنگی نیز به همین نام ذکر شده است.
طهرانی پور همچنین درباره وضعیت آموزشی موسیقی در مشهد گفت: آموزش موسیقی معمولاً به صورت خصوصی انجام میشود و کسانی که میخواهند به گروههای موسیقی ملحق شوند، باید ابتدا در آموزشگاهها ثبتنام کنند و دورههایی را تحت نظر اساتید بگذرانند.
مسئول گروه تنبورنوازان خراسان گفت: گروههای موسیقی خوبی در مشهد فعال هستند و برای ورود به این گروهها، شناسایی اساتید و مدرسین ضروری است.
وی درباره پیشکسوتان موسیقی خراسان در زمینه موسیقی نیز گفت: استاد محمد یگانه از پیشکسوتان دوتار شمال خراسان هستند که در مشهد زندگی میکنند و کارگاه تولید ساز دارند.
طهرانی پور همچنین از نوازندگانی چون همایون آرین نژاد در گروه خود یاد کرد که جوانی با استعداد در عرصه تنبور نوازی و موسیقی است.
مسئول گروه تنبورنوازان خراسان تأکید کرد: موسیقی مرز سن و سال ندارد و هر کسی میتواند در هر سنی به یادگیری آن بپردازد.
وی با اشاره به تأثیر این هنر بر زندگی خود گفت: من نزدیک به ۱۰ سال است که فقط در زمینه موسیقی فعالیت میکنم و این هنر برای من منبع درآمد و رضایت شخصی بوده است.
