خادمی: ظرفیت کشتی هرمزگان برای درخشش در رقابت‌های بین‌المللی فراهم است

بندرعباس- مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان بر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت ویژه از ورزشکاران تأکید کرد و گفت: ظرفیت کشتی هرمزگان برای درخشش در رقابت‌های بین‌المللی فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر خادمی در جمع اعضای هیئت کشتی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه ورزش کشتی در هرمزگان، بر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت ویژه از ورزشکاران تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که نام هرمزگان در رویدادهای بین‌المللی کشتی بدرخشد.

وی با اشاره به بازدید خود از فدراسیون کشتی و امکانات فراهم شده در این مجموعه، گفت: امکانات سالن‌ها، باشگاه‌ها و زیرساخت‌های فدراسیون کشتی در حد بسیار خوبی قرار دارد و امیدوارم با همین پشتوانه، شاهد رشد کشتی هرمزگان باشیم.

خادمی به حضور دبیر فدراسیون کشتی در استان هرمزگان نیز اشاره کرد و گفت: حمایت‌های بی‌دریغ دبیر فدراسیون کشتی و تعاملات فدراسیون با هیئت کشتی استان، می‌تواند مسیر پیشرفت کشتی هرمزگان را هموارتر کند.

لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای ارتقاء کشتی هرمزگان

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن برنامه‌های جامع و مدون میان‌مدت و بلندمدت، خواستار هماهنگی بیشتر بین اعضای هیئت کشتی و اساتید برجسته این رشته شد تا بتوانند از ظرفیت‌های فراوان استان در کشتی بهره‌برداری کنند.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان مشابه خوزستان از نظر ترکیب قومی و بدنی شرایط مناسبی دارد، افزود: تعدادی از ورزشکاران نوجوان و نونهال هرمزگان در رده‌های سنی خود موفق به کسب رتبه‌های برتر در مسابقات کشوری شده‌اند که این نویدبخش آینده‌ای درخشان برای کشتی استان است.

حمایت ویژه از ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌ها

خادمی ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری اداره کل ورزش و جوانان در حوزه ورزش‌های مختلف از جمله کشتی و والیبال ساحلی، تاکید کرد: باید نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران جوان و استعدادهای بالقوه استان شود تا بتوانند در مسابقات بین‌المللی و المپیکی موفق ظاهر شوند.

او همچنین ابراز امیدواری کرد: با همکاری فدراسیون و هیئت کشتی، زیرساخت‌های لازم در هرمزگان توسعه یافته و زمینه برای شکوفایی استعدادها و کسب افتخارات بیشتر فراهم شود.

مظفر خادمی در پایان سخنانش از همه اعضای حاضر در جلسه خواست تا با همدلی و همکاری، شرایط را برای پیشرفت ورزش کشتی هرمزگان فراهم کنند و از تمامی ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود تا این استان بتواند جایگاهی درخور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی کسب کند.

