به گزارش خبرنگار مهر، مظفر خادمی در جمع اعضای هیئت کشتی هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای بالقوه ورزش کشتی در هرمزگان، بر اهمیت برنامهریزی بلندمدت و حمایت ویژه از ورزشکاران تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که نام هرمزگان در رویدادهای بینالمللی کشتی بدرخشد.
وی با اشاره به بازدید خود از فدراسیون کشتی و امکانات فراهم شده در این مجموعه، گفت: امکانات سالنها، باشگاهها و زیرساختهای فدراسیون کشتی در حد بسیار خوبی قرار دارد و امیدوارم با همین پشتوانه، شاهد رشد کشتی هرمزگان باشیم.
خادمی به حضور دبیر فدراسیون کشتی در استان هرمزگان نیز اشاره کرد و گفت: حمایتهای بیدریغ دبیر فدراسیون کشتی و تعاملات فدراسیون با هیئت کشتی استان، میتواند مسیر پیشرفت کشتی هرمزگان را هموارتر کند.
لزوم برنامهریزی بلندمدت برای ارتقاء کشتی هرمزگان
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن برنامههای جامع و مدون میانمدت و بلندمدت، خواستار هماهنگی بیشتر بین اعضای هیئت کشتی و اساتید برجسته این رشته شد تا بتوانند از ظرفیتهای فراوان استان در کشتی بهرهبرداری کنند.
وی با بیان اینکه استان هرمزگان مشابه خوزستان از نظر ترکیب قومی و بدنی شرایط مناسبی دارد، افزود: تعدادی از ورزشکاران نوجوان و نونهال هرمزگان در ردههای سنی خود موفق به کسب رتبههای برتر در مسابقات کشوری شدهاند که این نویدبخش آیندهای درخشان برای کشتی استان است.
حمایت ویژه از ورزشکاران و توسعه زیرساختها
خادمی ضمن اشاره به سرمایهگذاری اداره کل ورزش و جوانان در حوزه ورزشهای مختلف از جمله کشتی و والیبال ساحلی، تاکید کرد: باید نگاه ویژهای به ورزشکاران جوان و استعدادهای بالقوه استان شود تا بتوانند در مسابقات بینالمللی و المپیکی موفق ظاهر شوند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد: با همکاری فدراسیون و هیئت کشتی، زیرساختهای لازم در هرمزگان توسعه یافته و زمینه برای شکوفایی استعدادها و کسب افتخارات بیشتر فراهم شود.
مظفر خادمی در پایان سخنانش از همه اعضای حاضر در جلسه خواست تا با همدلی و همکاری، شرایط را برای پیشرفت ورزش کشتی هرمزگان فراهم کنند و از تمامی ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود تا این استان بتواند جایگاهی درخور در عرصههای ملی و بینالمللی کسب کند.
نظر شما