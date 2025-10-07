  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

بررسی ۶ موضوع پیشنهادی در کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت محیط زیست

بررسی ۶ موضوع پیشنهادی در کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت محیط زیست

مدیرکل حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط‌ زیست از برگزاری نشست کمیته‌های تخصصی شورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور بررسی پیشنهادات جهت ارائه به کمیسیون دائمی شورای عالی حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید مهدی حسینی مدیرکل حوزه ریاست و هماهنگی امور استان‌ها سازمان حفاظت محیط‌ زیست افزود: در ادامه سلسله جلسات تخصصی شورای عالی حفاظت محیط زیست، کمیته‌های تخصصی این شورا در تاریخ‌های سیزدهم و پانزدهم مهرماه با حضور اعضای حقیقی شورا، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل جلسه دادند.

در این نشست‌ها که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بررسی ۶ موضوع پیشنهادی برای ارائه به کمیسیون دائمی شورای عالی حفاظت محیط زیست پرداختند.

کد خبر 6615110
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها