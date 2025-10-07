بررسی ۶ موضوع پیشنهادی در کمیته تخصصی شورای عالی حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید مهدی حسینی مدیرکل حوزه ریاست و هماهنگی امور استانها سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در ادامه سلسله جلسات تخصصی شورای عالی حفاظت محیط زیست، کمیتههای تخصصی این شورا در تاریخهای سیزدهم و پانزدهم مهرماه با حضور اعضای حقیقی شورا، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل جلسه دادند.
در این نشستها که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، شرکتکنندگان به بررسی ۶ موضوع پیشنهادی برای ارائه به کمیسیون دائمی شورای عالی حفاظت محیط زیست پرداختند.
نظر شما