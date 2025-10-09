سید محمد حسینی طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه طرح‌های راه‌سازی شهرستان دامغان شامل محورهای آستانه–دیباج و دامغان–فولادمحله با پیشرفت فیزیکی مطلوب است، ابراز کرد: این طرح هاتخصیص اعتبارات جدید، به مراحل پایانی نزدیک شده و بخشی از محور در حال تکمیل در سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: احداث باند دوم محور دامغان–دیباج در محدوده چشمه‌علی تا کلاته رودبار به‌طول ۸.۵ کیلومتر تکمیل شده و هم‌اکنون اجرای طرح‌های ایمنی و نصب علائم ترافیکی در این محدوده مسیر در حال انجام است. همچنین عملیات ساخت این محور در محدوده کلاته‌رودبار- دیباج در مرحله خاکریزی قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با ریان اینکه برای تکمیل این پروژه به پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، گفت: محور دامغان - دیباج - گلوگاه با توجه به قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی بندرامیرآباد به بندرعباس (کریدور شمال به جنوب) نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و کاهش تصادفات جاده‌ای دارد.

حسینی طباطبایی ابراز کرد: در محور دیگر، پروژه دامغان–فولادمحله به طول ۱۱.۵ کیلومتر پس از سه سال توقف، با تخصیص ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار مجددا فعال و جانی دوباره گرفته است. البته این پروژه اکنون در مرحله آسفالت‌ریزی لایه بیندر به طول پنج کیلومتر قرار دارد و با اجرای لایه پایانی آسفالت (توپکا) در کل محور، تکمیل و آماده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: عملیات احداث باند دوم محور دامغان به فولادمحله نیز از سال ۱۳۹۹ به‌کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان آغاز و برای تکمیل آن یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.