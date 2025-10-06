به گزارش خبرنگار مهر، عادل تقیزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای مجموعهای از اقدامات ایمنی و رفع نقاط پرحادثه، میزان تصادفات منجر به فوت در بروجن طی 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۵ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به عملیات گسترده ایمنسازی مسیرها افزود: این اقدامات شامل ترانشهبرداری، شانهسازی، تعدیل شیب شیروانی، نصب نیوجرسی، اصلاح هندسی مسیرها، نصب تابلوها و علائم هشداردهنده بوده که با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش خطرات احتمالی در نقاط پرتصادف اجرا شدهاند.
تقیزاده با تأکید بر رویکرد جدید راهداری در حوزه ایمنی گفت: تمرکز اصلی طرحها بر شناسایی و رفع ریشهای نقاط حادثهخیز است و مجموعه راهداری شهرستان در حال حرکت به سمت مدیریت علمی و متمایز در حوزه ایمنی راههاست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش رسمی پلیس راه شهرستان، کاهش ۴۵ درصدی تلفات جادهای حاصل تلاش مستمر راهداران، همت جمعی و همکاری دستگاههای مرتبط با حملونقل و ایمنی بوده است.
رئیس اداره راهداری بروجن در ادامه افزود: بهبود زیرساختها، نصب تجهیزات ایمنی و اجرای پروژههای اصلاح هندسی تأثیر مستقیمی بر کاهش حوادث رانندگی داشته و برنامههای توسعهای در این حوزه با جدیت دنبال میشود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما دستیابی به جادهای ایمن و بدون تلفات است و در این مسیر، همافزایی میان دستگاهها و فرهنگسازی در میان رانندگان نقش کلیدی ایفا میکند
