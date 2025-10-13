به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی راهداری استان سمنان از آغاز طرح نهضت اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبرداد.

وی افزود: با هدف افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای، انجام عملیات اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی درمحورهای مواصلاتی استانی علی الخصوص محور بزرگراهی امام رضا علیه‌السلام، آغاز شده است.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استا نسمنان ادامه داد: سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شرق به غرب همواره از تردد بالای مسافران و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، برخورداربوده است و بر همین اساس، اجرای طرح‌های هدفمند برای ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای در دستور کار ویژه این اداره کل قرار گرفته است.

قدمی اظهار داشت: به‌دلیل یکنواختی مسیر، فقدان چشم‌اندازهای طبیعی، نیازمند توجه به مبلمان و مناظر جاده‌ای هستیم و در همین راستا، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اجرای چنین برنامه‌هایی درتلاش است تا جلوه بصری محور رابهبود بخشد و با ایجاد شرایط ایمن‌تر ومطلوب‌تر، رضایت کاربران جاده‌ای را افزایش دهد.