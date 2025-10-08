  1. استانها
مدیر شیلات تنگستان: طرح‌های پرورش ماهی در قفس توسعه می‌یابد

بوشهر- مدیر شیلات شهرستان تنگستان با اشاره به روند توسعه طرح‌های پرورش ماهی در قفس در آب‌های شهرستان گفت: ۲ میلیون قطعه بچه‌ماهی در قفس‌های پرورش ماهی در آینده نزدیک ذخیره‌سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران مجموعه شرکت پرورش ماهی در قفس شهرستان تنگستان، ضمن بررسی و پیگیری مشکلات این مجموعه، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی‌های بخش خصوصی در توسعه صنعت شیلات استان بوشهر و شهرستان تنگستان و همچنین تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار تقدیر کرد.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان با اشاره به روند توسعه طرح‌های پرورش ماهی در قفس در آب‌های شهرستان تنگستان گفت: علی‌رغم وجود برخی مشکلات در این صنعت، با تسهیل‌گری و حمایت دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان شیلات ایران، اداره کل شیلات استان بوشهر، استانداری بوشهر و فرمانداری شهرستان تنگستان، به‌زودی بیش از ۲ میلیون قطعه بچه‌ماهی در قفس‌های پرورش ماهی در پهنه آبی شهرستان تنگستان ذخیره‌سازی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: اداره شیلات شهرستان تنگستان همواره حامی این پروژه‌ها بوده و در چهارچوب قانونی برای اجرای موفق آن‌ها در تامین امکانات زیرساختی و پشتیبانی حمایت و همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

