به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران مجموعه شرکت پرورش ماهی در قفس شهرستان تنگستان، ضمن بررسی و پیگیری مشکلات این مجموعه، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی‌های بخش خصوصی در توسعه صنعت شیلات استان بوشهر و شهرستان تنگستان و همچنین تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار تقدیر کرد.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان با اشاره به روند توسعه طرح‌های پرورش ماهی در قفس در آب‌های شهرستان تنگستان گفت: علی‌رغم وجود برخی مشکلات در این صنعت، با تسهیل‌گری و حمایت دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان شیلات ایران، اداره کل شیلات استان بوشهر، استانداری بوشهر و فرمانداری شهرستان تنگستان، به‌زودی بیش از ۲ میلیون قطعه بچه‌ماهی در قفس‌های پرورش ماهی در پهنه آبی شهرستان تنگستان ذخیره‌سازی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: اداره شیلات شهرستان تنگستان همواره حامی این پروژه‌ها بوده و در چهارچوب قانونی برای اجرای موفق آن‌ها در تامین امکانات زیرساختی و پشتیبانی حمایت و همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.