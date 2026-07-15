حبیبی: برخورد قاطع با تخلفات شیلاتی در تنگستان صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی دستگاه‌های اجرایی و قضایی با حضور دادستان، مدیر شیلات و فرماندهان یگان‌های حفاظتی دریابانی و شیلات و بهره‌بردارن بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های موجود برای فعالان حوزه شیلات، امنیت پایدار مزارع پرورش ماهی در قفس‌های دریایی را حیاتی‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران دانست.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان با تصریح این نکته که امنیتِ سرمایه، پیش‌شرط توسعه اقتصادی در حوزه شیلات است، خواستار برخورد سریع و قاطع قضایی با پرونده‌های تعرض و سرقت از قفس‌های دریایی شد.

الزام به ارائه فاکتور خرید و فروش رسمی تا امحای تورهای محاصره‌ای

یکی از تصمیمات راهبردی این نشست، ورود دستگاه قضا به حوزه مدیریت بازار بود و دادستانی تنگستان با هدف نظام‌مند کردن چرخه عرضه، دستور اکید صادر کرد که تمامی فروشندگان ماهی سی‌باس ملزم به ارائه فاکتور فروش رسمی باشند.

مقرر شد مستندات تمامی تعرضات صورت گرفته، بلافاصله جهت پیگیری‌های حقوقی به دادستانی ارسال شود.

در بخش نظارت بر منابع دریایی، نشست بر ضرورت اجرای مأموریت‌های مشترک میان یگان‌های دریابانی و پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری تأکید کرد. همچنین برخورد قاطع با تخلفات صیادی، امحای تورهای محاصره‌ای غیرمجاز در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

در این نشست، بر رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران و برخورد با متخلفین تأکید شد.