عزیزی: رفع مهجوریت قرآن در گرو محوریت یافتن آن در زندگی روزمره است

حجت‌الاسلام حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بازگشت قرآن به زندگی فردی و اجتماعی مردم، اظهار کرد: آنچه می‌تواند بشر را از چاه ظلمت و غفلت نجات دهد، تأمل در قرآن و عمل به مفاهیم بلند آن است.

وی با بیان اینکه قرآن، منبع علم و هدایت برای زندگی بشر است، افزود: برای رفع مهجوریت قرآن باید تلاش شود این کتاب آسمانی محور زندگی قرار گیرد و نسل‌های آینده با آن انس بیشتری پیدا کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر با اشاره به طرح قرآنی «هم‌آوری آلاء» گفت: این طرح به همت اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان پایه گذاری و در ادامه رویداد ملی «زندگی با آیه‌ها» برای دومین سال متوالی در حال اجرا است.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مربیان از این طرح در شهرستان رودسر، افزود: سال گذشته بیش از ۵۰۰ تیم سه نفره شامل حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و ۸۰ مربی در اجرای این طرح مشارکت داشتند.

عزیزی با بیان اینکه «هم‌آوری آلاء» امسال با رویکرد مفاهیم، حفظ و روایت‌گری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در سال جاری تغییراتی در سطح‌بندی و گروه‌های هدف اعمال شده تا اجرای طرح هدفمندتر و اثربخش‌تر باشد.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های فرهنگی شهرستان در اجرای این طرح، تصریح کرد: اجرای موفق طرح هم‌آوری قرآنی در رودسر نشان از ظرفیت بالای فرهنگی و دینی مردم این منطقه دارد.

عزیزی در ادامه با تأکید بر اینکه «زندگی با آیه‌ها» یک طرح ملی است، گفت: هم‌آوری آلاء نه تنها در تقابل با سایر نهادهای فرهنگی نیست بلکه در کنار آن‌ها و با هدف هم‌افزایی و همگرایی در مسیر ترویج معارف قرآنی اجرا می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر در پایان از آغاز ثبت‌نام طرح هم‌آوری آلاء از اول مهرماه خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا ۲۰ مهرماه فرصت دارند در این رویداد بزرگ قرآنی نام‌نویسی کنند.