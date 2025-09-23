حجت الاسلام نجفی: «لیگ قرآنی آلاء ۲» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد علی نجفی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای توسعه قرآنی در دفتر نماینده ولی فقیه گیلان ضمن قدردانی از حمایتهای آیت الله فلاحتی در برگزاری لیگ قرآنی آلاء سال گذشته و استقبال کم نظیر نوجوانان با اشاره به مشارکت هزار و ۵۰ نفر در دوره تربیت مربی تدبر در قرآن گیلان اظهار کرد: از برکات برگزاری لیگ قرآنی آلاء سبب شد که مشارکت در دوره تدبر در قرآن نسبت به سالهای گذشته پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
وی افزود: تا پیش از این تعداد مربیان دارای مجوز مربیگری تدبر قرآن در استان زیر پنج نفر میرسید اما امسال امید است بیش از ۱۰۰ نفر موفق به اتمام پایان دوره آموزشی تربیت مربی و اخذ مجوز لازم شوند.
نجفی با اشاره به برگزاری لیگ قرآنی آلاء ۲ برای دومین سال پیاپی در استان خبر داد و گفت: مخاطب اصلی آن نوجوانان در مقطع متوسطه اول (۱۲ تا ۱۵ سال) هستند با همکاری آموزش و پرورش و حوزههای علمیه امسال گروههای سنی دیگر شامل نو نهالان (۹ تا ۱۲ سال) و خانوادهها نیز در قالب پویشهای قرآنی و مسابقات روایتگری آیات مشارکت میکنند.
وی با بیان اینکه خانوادهها نقش مهمی در انتقال مفاهیم قرآنی به فرزندان دارند، تصریح کرد: در مسابقات سال گذشته، شاهد بودیم که بسیاری از والدین در پاسخ به سوالات قرآنی فرزندان خود مشارکت داشتند و این نشان دهنده عمق نفوذ آموزههای قرآن در سطح خانوادهها است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مسابقات قرآنی استان امسال نیز با حضور تیمهای سه نفره همراه با مربی برگزار میشود، گفت: که امید است همکاری ائمه جمعه، آموزش و پرورش، حوزههای علمیه و سایر دستگاههای فرهنگی شاهد موفقیت بیشتر نسبت به سال گذشته باشیم.
نجفی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاههای فرهنگی و آموزشی استان، گفت: امیدواریم برگزاری طرح آلاء ۲ سبب انس و مشارکت بیشتر دانش آموزان با قرآن شود در سالهای آینده شاهد برکات بیشتری در حوزههای فرهنگی و دینی باشیم.
