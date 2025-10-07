حسن زاده: ۹ خانه قرآنی جدید در لنگرود راه اندازی می شود

حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه شورای توسعه قرآنی این شهرستان با ریاست امام جمعه، دبیری تبلیغات اسلامی، فرماندار و روسای ادارات مختلف به منظور هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی برگزار شد.

حجت الاسلام حسن‌زاده با اشاره به اهمیت تعمیق مفاهیم قرآن در اقشار مختلف جامعه از جمله خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان، گفت: هدف اصلی ما فراتر رفتن از پرداختن صرف به ظواهر قرآنی و ترویج مفاهیم عمیق قرآن در تمام لایه‌های جامعه است.

وی افزود: نیمه اول سال ۱۴۰۴ با افزوده شدن بیش از ۶۰۰ نفر به مخاطبان قرآنی شهرستان، شاهد رشد چشمگیر فعالیت‌های قرآنی در لنگرود بودیم در حال حاضر، ۱۱ خانه قرآنی شهری فعال و ۹ خانه در دست تاسیس، به همراه شش خانه قرآنی روستایی و پنج مؤسسه قرآنی در شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

حسن‌زاده همچنین از حضور ۱۵ قاری بین‌المللی در این شهرستان خبر داد و گفت: دو تیم لنگرودی به مرحله فینال مسابقات قرآنی آلا در استان گیلان راه یافته‌اند؛ اتفاقی که جز شهرستان فومن کمتر در دیگر نقاط استان دیده شده است.

وی ادامه داد: اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی براساس عملکرد و پروژه‌های قرآنی شهرستان‌ها به صورت متمرکز تخصیص داده خواهد شد در همین راستا، دوره تربیت مربی تدبر قرآنی با حضور ۱۵۰ مربی در مرحله اول در لنگرود برگزار شده و انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود در پایان تصریح کرد: اجرای موفق مسابقات قرآنی آلا و طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان، موجب ارتقای رتبه لنگرود و استان گیلان به رتبه دوم کشوری در حوزه فعالیت‌های قرآنی شده است.