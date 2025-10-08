  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

تسهیلات ۷۰۰ میلیونی «اعتبارملی» بانک ملی ایران

تسهیلات ۷۰۰ میلیونی «اعتبارملی» بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای توسعه خدمات نوین و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، امکان افتتاح غیرحضوری حساب را در قالب طرح «اعتبار ملی» در اپلیکیشن بام فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، با اجرای این طرح، مشتریان می‌توانند از طریق سامانه بام و بدون نیاز به مراجعه به شعب، نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.

این خدمت نوآورانه با هدف صرفه‌جویی در زمان مشتریان و تسریع فرآیند دریافت تسهیلات طراحی شده است و زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا متقاضیان بتوانند به‌صورت سریع‌تر و آسان‌تر از منابع مالی مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

نحوه افتتاح حساب در طرح اعتبار ملی

طرح «اعتبار ملی» یکی از گام‌های مهم بانک ملی ایران در مسیر گسترش بانکداری دیجیتال و ارتقای تجربه مشتریان به شمار می‌رود. توسعه خدمات غیرحضوری نظیر افتتاح حساب آنلاین، ضمن کاهش مراجعات حضوری، نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت کاربران خواهد داشت.

مشتریان می توانند با ورود به سامانه بام، خدمات حساب، افتتاح حساب و انتخاب گزینه حساب کوتاه مدت اعتبار ملی نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.

کد خبر 6615456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها