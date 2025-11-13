به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در نشست مشترک با دست اندرکاران تولید کنتورهای هوشمند افزود: استان هرمزگان از تنوع بالایی در منابع تأمین آب شرب برخوردار است و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از آب شرب تولیدی استان از طریق آب شیرین کن‌ها تأمین می‌شود به طوری که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴ همت برای خرید آب از این تأسیسات هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تولید آب شیرین در استان به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی هزینه بر است، افزود: مدیریت مصرف و توزیع آب اهمیت ویژه ای دارد و یکی از راه‌های مؤثر در این زمینه، نصب و بهره برداری از کنتورهای هوشمند است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان تصریح کرد: بسیاری از کنتورهای فعلی قدیمی هستند و با اجرای طرح هوشمندسازی می‌توان میزان مصرف را به صورت لحظه‌ای رصد و مدیریت کرد.

حمزه پور با اشاره به آمادگی کامل شرکت برای اجرای این طرح افزود: در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد و از شرکت‌های تولیدکننده انتظار داریم با تسریع در تولید و تحویل کنتورهای هوشمند، در تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل طرح هوشمندسازی کنتورها، امکان قرائت دقیق و لحظه‌ای مصرف فراهم خواهد شد.

گفتنی است، در این روز کارگاه آموزشی استفاده از کنتورهای هوشمند و اهمیت استفاده از آن برگزار شد.