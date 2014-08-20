جزئیات پیش فروش برق به مردم/ طرح جدید مقابله با دستکاری کنتورها

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو پیشنهاد جریمه مشترکان پر مصرف آب و برق را به دولت ارسال کرده است که در صورت تصویب این پیشنهاد، مشترکان پر مصرف باید در ساعات پیک هزینه بیشتری برای خرید برق اختصاص دهند.



هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو هفته جاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه با نصب کنتورهای سه تعرفه‌ای علاوه بر هوشمندسازی شبکه امکان جریمه مشترکان پر مصرف در ساعات پیک فراهم خواهد شد، گفته است: این اقدام منجر به رفتار صرفه جویانه مشترکان پر مصرف برق به ویژه در ساعات پیک خواهد شد.



همزمان با ارسال لایحه جریمه مشترکان پرمصرف برق به هیات دولت، مرحله اول نصب کنتورهای هوشمند برق با اولویت 6 کلانشهر اصلی کشور آغاز شده است که با نصب این نسل جدید کنتورهای برق علاوه بر مدیریت مصرف مشترکان، امکان جریمه مشترکان پر مصرف برق هم فراهم می شود.



علاوه بر جریمه مشترکان پرمصرف و شناسایی آن لاین دستکاری کنتورها، پیش فروش برق به مشترکان و مردم با هدف صرفه‌جویی در مصرف از یک سو و تامین منابع سرمایه ای توسعه صنعت برق از سوی دیگر از مهمترین اهداف اجرای این پروژه نام برده می شود.



هادی مدقق در تشریح آخرین وضعیت نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق در کشور، گفت: نصب دو هزار دستگاه کنتور هوشمند به‌صورت پایلوت در تهران و زنجان آغاز شده و در آینده نزدیک در چهار منطقه دیگر آغاز می‌شود.



معاون سازمان بهره‌وری انرژی ایران با اعلام اینکه نصب کنتورهای هوشمند در کشور در قالب طرح فراسامانه هوشمند اندازه ‌گیری و مدیریت انرژی (فهام) در حال پیگیری بوده که اجرای فاز نخست آن برای یک میلیون مشترک در 6 استان کشور آغاز شده است، تصریح کرد: قراردادهای اجرای این طرح در کلانشهرهای اهواز، مشهد، تهران، البرز، بوشهر و زنجان با پیمانکاران به‌ صورت EPC منعقد شده است.



این مقام مسئول با بیان اینکه سال 90 برای اجرای فاز نخست این طرح که نصب یک میلیون دستگاه کنتور هوشمند است، 240 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده بود، اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته، بودجه درنظر گرفته‌شده برای فاز نخست به 360 میلیارد تومان افزایش یافت ضمن آنکه برای اجرای طرح فهام در کل کشور به سه میلیارد دلار اعتبار نیاز است.



وی با یادآوری اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد به جز فاز نخست طرح فهام، بقیه فازها باید با استفاده از سرمایه غیر دولتی اجرایی شود، بیان کرد: با نصب کنتورهای هوشمند امکان پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت بار و انرژی فراهم می‌شود، ضمن آنکه این کنتورها اطلاعات مصرف مشترکان را به‌صورت آن‌لاین در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ بنابراین مشترکان می‌توانند مدیریت بیشتری بر میزان و هزینه‌های مصرف برق خود اعمال کنند.



مدقق با یادآوری اینکه هم‌اکنون سامانه پیش‌پرداخت در صنعت برق نداریم که با نصب کنتورهای هوشمند، مشترکان می‌توانند میزان برق مصرفی خود را برای مدت مشخص از پیش خریداری کنند، تبیین کرد: با این اقدام، افزو‌ن‌بر ایجاد منابع جدید مالی برای صنعت برق مدیریت بیشتری بر مصرف برق صورت می‌گیرد.



معاون سابا حذف خطای انسانی در فرآیند قرائت تا صدور قبض برای مشترکان را از دیگر مزایای کنتورهای هوشمند عنوان کرد و یادآور شد: نصب کنتورهای هوشمند تلفات غیرفنی همچون خطاهای اندازه‌گیری را کاهش داده و استفاده‌های غیرمجاز را تشخیص می‌دهد.



این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه دست‌کاری کنتورها در بین برخی مشترکان رواج یافته است که کنتورهای هوشمند با ثبت هرگونه تغییر و دست‌کاری و اطلاع به شرکت‌های برق مانع از انجام چنین کاری می‌شود.