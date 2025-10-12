۹۰ درصد کنتورهای روشنایی معابر خراسان جنوبی هوشمندسازی شد

به گزارش مهر، محمدرضا عبدی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: به‌منظور بهبود شاخص‌های فنی و کاهش تلفات شبکه، پروژه هوشمندسازی کنتورهای روشنایی معابر از سال گذشته با حمایت قاطع مدیریت عامل شرکت آغاز شد و تاکنون بیش از ۲۶۵۰ دستگاه کنتور غیرهوشمند با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به کنتورهای هوشمند تبدیل شده است.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: نصب کنتورهای هوشمند در تابلوهای جدید پست‌های توزیع از سه سال پیش الزامی شده و این اقدام در راستای تحقق اهداف شرکت در زمینه اندازه‌گیری دقیق مصرف برق، انضباط قرائت و افزایش ایمنی پرسنل انجام گرفته است.

عبدی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از کنتورهای روشنایی معابر شرکت هوشمند شده‌اند و این روند با جدیت تا پوشش کامل ادامه دارد.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت:

هوشمندسازی کنتورهای روشنایی معابر موجب افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف، کاهش تلفات غیر فنی، حذف قرائت حضوری، شناسایی سریع خطاهای اندازه‌گیری و بهبود مدیریت بار و مصرف می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به مزایای اقتصادی و فنی این طرح، هزینه سرمایه‌گذاری انجام‌شده ظرف کمتر از دو سال بازگشت خواهد داشت و نقش مؤثری در توسعه شبکه هوشمند برق در استان ایفا می‌کند.

عبدی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اجرای برنامه‌های هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های نوین، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق شبکه توزیع هوشمند و افزایش بهره‌وری انرژی در سطح استان برمی‌دارد.