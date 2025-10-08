به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی، نقش حیاتی ایفا میکند. این سامانه با هدف دریافت و پیگیری شکایات، گزارشهای مردمی و تخلفات اداری، بستری مناسب برای مشارکت فعال شهروندان در فرآیند نظارت و مبارزه با فساد فراهم آورده است.
سامانه گزارش فساد سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۶.bazresi.ir است. این سامانه زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و امکانِ اطلاع دادن فساد (حتی به صورت ناشناس) را فراهم کرده است. همچنین جهت گزارش فساد علاوه بر سامانه اینترنتی، میتوان از طریق شماره تماس ۱۳۶ به صورت تلفنی اقدام کرد.
ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، درباره سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق این سامانه شکایات و گزارشهای فساد را دریافت میکند. سامانه ۱۳۶.ir یا شماره تلفن ۱۳۶، سامانهای است که به صورت شبانهروزی و برخط در دسترس عموم مردم قرار دارد و هر فردی که نسبت به عملکرد دستگاهها شکایتی داشته یا فساد احتمالی را مشاهده کند، میتواند از طریق این سامانه موارد را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
وی افزود: پس از ثبت شکایت یا گزارش فساد، یک کد رهگیری به فرد گزارشدهنده اختصاص داده میشود که امکان رصد تمام مراحل رسیدگی به شکایت یا گزارش را فراهم میکند و نتیجه نهایی نیز به اطلاع شخص گزارشدهنده خواهد رسید. در صورت عدم رضایت گزارشدهنده از نحوه عملکرد دستگاه مربوطه یا روند رسیدگی، موضوع به مسئولان ذیربط سازمان بازرسی ارجاع شده و اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده علیه افرادی که به موقع اقدام نکردهاند، صورت میپذیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق این سامانه دریافت میشود و مبنای بسیاری از پروندههای سازمان بازرسی بر اساس این گزارشات شکل میگیرند.
