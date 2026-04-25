دریافت گزارش ۵۲۵۵ فقره شکایت و فساد در سازمان بازرسی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی ناظر بر فعالیت‌های دستگاه های اجرایی و اداری به منظور ارائه خدمات عمومی به شهروندان در سطح کشور باشد، اظهار کرد: وظیفه اصلی این سازمان نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی است و زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی یک سازمان نظارتی است و علاوه بر اینکه به صورت مستمر اقدام به نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌کند، برای شهروندان نیز این حق را قائل شده که درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی طرح شکایت کنند، ادامه داد: سازمان بازرسی براساس شرح وظایف تعریف شده پیرامون حدود اختیار و صلاحیت ورود به بررسی شکایت و گزارشات دریافتی در این خصوص اقدام می‌کند.

مدیرکل سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور با اشاره به اینکه برای ثبت شکایات و گزارشات فساد و سوءجریان از اقصی نقاط استان همدان مسیری طراحی شده است که شهروندان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن موضوعات خود را مطرح کنند، ادامه داد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.۱۳۶.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۳۶، به استناد مراحل تعریف شده نسبت به طرح موضوعات مختلف در سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد اقدام کنند.

وی یاد آور شد: براساس پیش فرض‌های تعریف شده در این سایت و سامانه رسیدگی و شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور باید به نحوه ثبت گزارشات فساد و شکایات دقت شود تا با فرآیندهای تعریف شده در این سامانه متناسب با نوع درخواست شهروندان (شکایت یا گزارش فساد) ثبت موارد انجام گیرد و سپس با ارسال کد رهگیری برای شهروندان اقدامات بازرسی کل استان همدان تا حصول نتیجه نهایی انجام خواهد شد.

شهبازی اضافه کرد: در راستای انجام امور سامانه رسیدگی به شکایات از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۴ از این سامانه به تعداد پنج هزار و ۲۵۵ فقره شکایت و گزارش فساد دریافت شده که از این تعداد ۵۹۵ فقره رفع مشکل شاکی انجام و ۳۲۵ فقره منجر به تشکیل پرونده شده و ۶۴ مورد نیز با توجه به بازه زمانی موجه به بازرسی دستگاه‌ها ارجاع گردیده که در حال بررسی و حصول نتیجه است.

وی ادامه داد: از کل شکایت و گزارشات فساد اخذ شده از سامانه تعداد ۲۶۲ فقره منجر به ثبت اثربخشی در این سامانه شده است.

مدیرکل سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور تاکید کرد: بازرسی کل استان همدان مصمم است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های منظور شده به درخواست شهروندان محترم در اسرع وقت رسیدگی کند.