به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، گروه سوینا در تازهترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «دالان سبز» به کارگردانی فرانک دارابونت را پنجشنبه ۱۷ مهر ماه با صدای علیرضا ثانیفر منتشر میکند.
این برنامه قسمت ۴۳ از سینماکلاسیک سوینا است که زیرنظر گلاره عباسی تولید میشود. محدثه واعظیپور، متن روایت فیلم را نوشته و بر ضبط آن نظارت کردهاست.
این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.
نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «دالان سبز» روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به فایل صوتی فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشند.
این گروه پیشتر نسخه توضیحدار فیلمهای سینمایی کلاسیک «کازابلانکا» با صدای سحر دولتشاهی، «دزد دوچرخه» با صدای محسن بهرامی، «بر باد رفته» با صدای شبنم مقدمی، «روانی» با صدای حبیب رضایی، «در بارانداز» با صدای الهام کردا، «دزیره» با صدای هنگامه قاضیانی، «ربهکا» با صدای ترانه علیدوستی، «دوازده مرد خشمگین» با صدای مهدی پاکدل، «همشهری کین» با صدای پریوش نظریه، «محمد رسول الله (ص)» با صدای امین تارخ، «اشکها و لبخندها» با صدای مهتاب کرامتی، «پرندگان» با صدای پانتهآ پناهیها، «سیندرلا» با صدای ویشکا آسایش، «آخرین قطار گان هیل» با صدای بهروز شعیبی، «داشتن و نداشتن» با صدای افشین هاشمی، «جادوگر شهر اُز» با صدای شقایق دهقان، «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» با صدای پارسا پیروزفر، «ماجرای نیمروز» با صدای سجاد افشاریان، «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی، «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری، «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی، «درخشش» با صدای رضا بهبودی، «خوشههای خشم» با صدای علی دهکردی، «این گروه خشن» با صدای جهانگیر کوثری، «ماهی بزرگ» با صدای ستاره پسیانی، «شکارچی گوزن» با صدای پانتهآ بهرام، «محله چینیها» با صدای علی سرابی، «سکوت برهها» با صدای بهروز رضوی، «نیمه شب در پاریس» با صدای داریوش کاردان، «رهایی از شاوشنک» با صدای مازیار لرستانی، «دکتر ژیواگو» با صدای بهرام رادان، «همه مردان رئیس جمهور» با صدای منصور ضابطیان، «شیر شاه» با صدای باران کوثری، «درخت زندگی» با صدای کیوان کثیریان، «پدرخوانده» با صدای پیمان معادی، «شبکه» با صدای نوید پورفرج، «راتاتویی» با صدای محسن بهرامی، «ئی.تی.» با صدای محمدرضا غفاری، «مورد عجیب بنجامین باتن» با صدای مهدی پاکدل، «پدرخوانده (۲)» با صدای فرهاد اصلانی، «مرد بارانی» با صدای مجید آقاکریمی و «ویل هانتینگ نابغه» با صدای آرمین رحیمیان را منتشر کرده است.
