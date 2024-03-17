«پدرخوانده» باصدای پیمان معادی شنیدنی شد/آغاز اکران آنلاین ۳ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سوینا در تازه‌ترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «پدرخوانده» به کارگردانی فرانسیس فورد کوپولا را دوشنبه ۲۸ اسفند منتشر می‌کند.

نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت این فیلم را محدثه واعظی‌پور و شیدا محمدطاهر نوشته‌اند. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «پدرخوانده» روز دوشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر می‌شود.

این گروه پیشتر نسخه توضیح‌دار فیلم‌های سینمایی کلاسیک «کازابلانکا» با صدای سحر دولتشاهی، «دزد دوچرخه» با صدای محسن بهرامی، «بر باد رفته» با صدای شبنم مقدمی، «روانی» با صدای حبیب رضایی، «در بارانداز» با صدای الهام کردا، «دزیره» با صدای هنگامه قاضیانی، «ربه‌کا» با صدای ترانه علیدوستی، «دوازده مرد خشمگین» با صدای مهدی پاکدل، «همشهری کین» با صدای پریوش نظریه، «محمد رسول الله (ص)» با صدای امین تارخ، «اشک‌ها و لبخندها» با صدای مهتاب کرامتی، «پرندگان» با صدای پانته‌آ پناهی‌ها، «سیندرلا» با صدای ویشکا آسایش، «آخرین قطار گان هیل» با صدای بهروز شعیبی، «داشتن و نداشتن» با صدای افشین هاشمی، «جادوگر شهر اُز» با صدای شقایق دهقان، «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» با صدای پارسا پیروزفر، «ماجرای نیمروز» با صدای سجاد افشاریان، «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی، «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری، «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی، «درخشش» با صدای رضا بهبودی، «خوشه‌های خشم» با صدای علی دهکردی، «این گروه خشن» با صدای جهانگیر کوثری، «ماهی بزرگ» با صدای ستاره پسیانی، «شکارچی گوزن» با صدای پانته‌آ بهرام، «محله چینی‌ها» با صدای علی سرابی، «سکوت بره‌ها» با صدای بهروز رضوی، «نیمه شب در پاریس» با صدای داریوش کاردان، «رهایی از شاوشنک» با صدای مازیار لرستانی، «دکتر ژیواگو» با صدای بهرام رادان، «همه مردان رئیس جمهور» با صدای منصور ضابطیان، «شیر شاه» با صدای باران کوثری و «درخت زندگی» با صدای کیوان کثیریان را منتشر کرده است.

«ویلای ساحلی»، «والدین امانتی» و «قطع فوری» در اکران آنلاین

سه فیلم سینمایی «ویلای ساحلی»، «والدین امانتی» و «قطع فوری» در فیلم‌نت اکران آنلاین می‌شوند.

فیلم «والدین امانتی» در ژانر کمدی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان از ساعت ۸ شب دوشنبه ۲۸ اسفند، «قطع فوری» در ژانر درام از ساعت ۸ شب چهارشنبه اول فروردین و «ویلای ساحلی» در ژانر کمدی از ساعت ۸ شب جمعه سوم فروردین ۱۴۰۳ در بخش «سینما آنلاین» فیلم‌نت اکران خود را آغاز می‌کنند.

«ویلای ساحلی» ساخته کیانوش عیاری فیلمساز مطرح کشورمان بلافاصله از اکران پرده به اکران آنلاین می‌آید.

فیلم سینمایی «ویلای ساحلی» به کارگردانی کیانوش عیاری و تهیه‌کنندگی رضا رخشان است. رضا عطاران در این فیلم طنز نقش برادرزن یونس را برعهده دارد و پژمان جمشیدی هم در نقش یونس بازی می کند. ریما رامین‌فر، فرگل فربخش، یوسف خسروی، علی پناهی نیز در «ویلای ساحلی» بازی کرده‌اند و این فیلم شووار کریم‌زاده را نیز به عنوان بازیگر معرفی کرده است. زنده‌یاد کیومرث پوراحمد نیز در فیلم عیاری ایفای نقش کرده است.

داستان فیلم «ویلای ساحلی» در یکی از شهرهای شمالی اتفاق می‌افتد. ماجرا از این قرار است که مردی به نام چاوش که صاحب یک ویلا است می خواهد همراه دخترش که در دانشگاهی در خارج از کشور پذیرش شده برای ۶ ماه به سفر برود و ویلا را به مردی به نام یونس می سپارد.

یونس همراه همسر و ۳ فرزندش ساکن ویلا می شوند و سپس برادرزن یونس هم از راه می رسد و از آن به بعد شاهد وقوع اتفاقات زیادی هستیم.

همچنین نویسنده، تهیه کننده و کارگردان «والدین امانتی» حسین قناعت است.

در خلاصه داستان اثر آمده است: «در یکی از روستاهای شمال که بیشتر زمین‌های کشاورزی و بخشی از جنگل‌هایش تبدیل به ویلا هایی برای اسکانِ مسافران تهرانی شده، خواهر و برادری دوازده و ده ساله، زندگی می‌کنند که با دیدنِ علایق و نحوه زندگی کودکانِ هم سنِ شهری شان، به این نوع زندگی علاقمند می شوند و رغبتی به زندگی با خانواده خودشان ندارند. درختی سخنگو این آرزوی آنها را برآورده می کند به شرطی که آنها هم برای حفظ درختان جنگل کمک کنند..»

بیژن بنفشه خواه، شبنم قلی خانی، بازیگران نوجوان: پارسیا شکوری، عسل قرایی، آناهیتا همتی، رامین ناصرنصیر، یوسف صیادی، بهنوش بختیاری، مرتضی زارع، فاطمه هاشمی، عباس محبوب، مهسا ایرانیان، رها آقازاده و با هنرمندی شهرام قائدی، نادر سلیمانی برخی از بازیگران فیلم «والدین امانتی» هستند.

«قطع فوری» دیگر فیلم اکران آنلاین فیلم‌نت، بر اساس طرحی از مریم بحرالعلومی توسط گروه فیلمسازی بحرفیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مریم بحرالعلومی در روزگار همه‌گیری بیماری کرونا تولید شده است.

این فیلم آخرین نقش‌آفرینی زنده یاد علی انصاریان است و قصه‌ای عاشقانه در شبی را روایت می‌کند که زمین لرزه‌ای پنج ریشتری، تهران را می‌لرزاند.

سامان صفاری، افسانه کمالی، غزال نظر، علی کیان‌ارثی، محمدرسول صفری، یاسمن ترابی، سادیا جلالی‌پور، علی یعقوبی، خشایار بحرالعلومی، احمدرضا معراجی، علی اردلان، رامینا حسینی، گلبرگ محمدی، آرمان درویش و روشنک عجمیان، با هنرمندی شقایق فراهانی، سوگل طهماسبی و سیاوش چراغی‌پور، با معرفی الهه منصوریان، سیداحمد حسینی، ساسان کریمی و آخرین نقش آفرینی جاودانه علی انصاریان بازیگران «قطع فوری» هستند.