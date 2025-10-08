  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کوهدشت تثبیت شد

خرم‌آباد - مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت از تثبیت هزار و ۱۷۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یار الله عبدالهی در سخنانی، اظهار داشت: در شش‌ماهه سال جاری در پنج پلاک ثبتی رفع تداخل شده و حدود هزار و ۱۷۴ هکتار از اراضی ملی کسر و به اراضی زراعی افزوده شده است.

وی بیان کرد: یکی از اثرات بارز رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی است.

مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد سرعت‌بخشیدن به انجام وظایف محوله در راستای اتمام امورات رفع تداخل اراضی زراعی و ملی است که هدف اصلی رسیدن به تعیین حقوق متقابل دولت و مردم و تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه زمین‌های زراعی است.

