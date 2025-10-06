به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به انهدام باند سرقت و جعل سند خودرو در تهران و قزوین اظهار کرد: این پرونده پس از دریافت گزارش های مردمی آغاز و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی کارآگاهان اداره ۱۳ به نتایج مهمی منجر شد.

وی افزود: بر اساس تحقیقات خودروهای مسروقه که معمولاً از مدار خارج شده بودند، توسط اعضای این باند به صورت وکالتی به فروش می‌رسیدند و اسناد آنها به نام افراد دیگر ثبت می‌شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: یکی از خودروهای سواری با خسارت بالای تصادف در شهرستان قزوین توقیف شد که بررسی ها نشان داد دارای سابقه سرقت در استان تهران است و پس از شناسایی مخفیگاه متهم اصلی سرقت در یکی از روستاهای شهرستان آبیک، تیمی از کارآگاهان با دستور قضایی به محل اعزام شده و وی را دستگیر کردند و این در حالی بود که در زمان بازداشت یک دستگاه خودروی دیگر با مشخصات مخدوش نیز از متهم توقیف شد که آن هم مسروقه بود

وی افزود: متهم در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم بود اما پس از مواجهه با مستندات و خودروهای توقیفی به تغییر ارکان و جعل اسناد بیش از ۶ دستگاه خودرو اعتراف کرد ، همچنین مشخص شد که این فرد به همراه ۲ همدست خود اقدام به این فعالیت‌های مجرمانه کرده اند.

سردار گودرزی گفت :همدستان متهم وظیفه تغییر ارکان خودروها را برعهده داشتند و پس از آن خودروها را به فرد دیگری تحویل می دادند که مسئول حک شماره شاسی و موتور بود. این افراد به ازای هر خودرو مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: تاکنون پنج دستگاه خودرو شامل دو سواری و سه وانت که به صورت جعلی به فروش رسیده بودند، در شهرهای قزوین ،میانه ،ارومیه و آبیک کشف و پس از انجام مراحل قانونی به مالباختگان بازگردانده شده اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: این پرونده همچنان در دست بررسی است و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.