۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

پوریانی: نقش پزشکی قانونی در کشف جرم مهم است

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران نقش مهم پزشکی قانونی را در کشف جرم و رسیدگی به پرونده های قضایی مهم بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح چهارشنبه در همایش فرزندان شاهد سازمان پزشکی قانونی کشور در ساری، با بیان اینکه مازندران ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است، اظهار کرد: فرزندان و خانواده شهدای گرانقدر، چشم و چراغ این کشور هستند و تکریم خانواده شهدا، وظیفه و تکلیف همه مسئولان است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: شهدا در دوران دفاع مقدس در شرایطی بسیار سخت برای دفاع از این مرز و بوم جنگیدند و با حمایت و پشت گرمی ملت بزرگ ایران، به فرمان بنیان گذار کبیر انقلاب لبیک گفتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفتد.

پوریانی، ابهت و اقتدار و کسب‌ رتبه های برتر علمی ایران در دنیا را مرهون خون شهدای گرانقدر دانست و افزود: شهدا و ایثارگران با دستان خالی و لب های تشنه در راه دفاع از کشور جان خود را ایثار کردند و امروز بر همه ما واجب است از این دستاوردهای گرانقدر صیانت و پاسداری کنیم.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت کارکنان پزشکی قانونی را با کمترین امکانات و حجم بالای کار، قابل تحسین دانست و با اشاره به اهمیت و حساسیت کار در پزشکی قانونی، خاطرنشان کرد: پرسنل این سازمان به صورت شبانه روزی و حتی در ایام تعطیل نیز در محل کار حضور می یابند و قطعاً نقش آنها در کشف جرم و علت تامه فوت و همچنین کمک به قضات در مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده ها بسیار مهم، موثر و تعیین کننده است.

پوریانی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی بازوی قدرتمند علمی قوه قضاییه و پلی مهم بین علم و عدالت است.

