مسجدی: خون شهدا؛ ریشه اقتدار و عزت امروز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز در همایش فرزندان و خانواده‌های معظم شهدا ویژه کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور که در شهر ساری در حال برگزاری است، گفت: شهدا ذخایر ارزشمندی برای کشور هستند و ما در مقابل آرمان های آنان احساس مسئولیت می کنیم.

وی افزود: امروز، دنیا به ملت ایران، انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی آن افتخار می کند و این جایگاه رفیع ثمره خون پاک شهدای عزیزی است که در جای جای کشور به این مرز و بوم اهدا شد.

مسجدی با بیان ویژگی و صفات شهدا تصریح کرد: شهدا، افرادی پرکار با همت مضاعف و مسئولیت پذیر بودند که به کشور احساس دین می کردند. آنان وطن‌پرست و گوش به فرمان امام راحل بودند. این افراد با امکانات حداقلی در جبهه ها حضور یافتند و جان خود را تقدیم کردند تا ذره ای از خاک کشور به دست بیگانگان نیفتد.

وی با تأکید بر اینکه شهادت نصیب هر کسی نمی شود، گفت: قله ارزش‌های دینی ما رسیدن به شهادت است و اینگونه است که در قیامت شهدا، شفیع هستند و این جایگاه بلند ثمره فدا کردن جان در راه خداوند متعال است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، خانواده شهدا به گردن انقلاب اسلامی حق دارند و شما فرزندان شهدا مفتخر باشید به اینکه فرزند شهید هستید، به تعبیر مقام معظم رهبری خانواده‌های شهدا با انقلاب اسلامی ایران پیوند خونی دارند چرا که عزیزترین فرد خود را تقدیم کشور و انقلاب کرده اند.

وی با بیان اینکه اجر مجاهدت و صبوری شما از رنج نبود پدر در خزانه الهی محفوظ است، تصریح کرد: بدون شک ارتقا و اعتلای امروز کشور نتیجه خون شهدا و ازخودگذشتگی آنان است و این موضوعی است که همه مسئولین باید بر آن باور داشته باشند.

به گفته مسجدی امروز تمام دنیا به رشادت شهدا و رزمندگان، کشور ایران و رهبری آن افتخار می کنند. در جنگ تحمیلی اخیر، دشمن علیه کشور ما مرتکب خطا شد و بعید است که علیه کشور ما مرتکب خطای دیگری شود.

وی تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد علیه ما مرتکب خطای دیگری شود شیربچه های تربیت شده مکتب خمینی عزیز طومار آن را در هم می پیچند و اجازه نمی دهند آسیبی به کشور وارد شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه همه ما باید در لوای یک پرچم باشیم، افزود: ایران اسلامی به برکت خون شهدا و ایثارگران کشوری مقدر و توانمند است و همین اقتدار و توانایی دشمن را به ترس انداخته، چرا که می داند ما در دفاع از خود و مقابله با دشمن توان بالایی داریم.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر شاهد شهادت جمعی از اعضای یک خانواده به دست رژیم غاصب صهیونیستی بودیم که پزشکی قانونی توانست با استفاده از ماژول DVI این پیکرها را از یکدیگر تفکیک و ارتباط بین آن ها را برقرار کند.

مسجدی خاطرنشان کرد: آوازه جمهوری اسلامی ایران امروز در دنیا پیچیده است و توانمندی‌های ایران در حوزه‌های مختلف علمی، موشکی و بسیاری از حوزه‌ها به همگان اثبات شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید مجدد بر خدمت صادقانه به مردم اذعان داشت: خدمت به مردم مهم ترین اولویت امروز ماست و مشکلات نباید به‌گونه‌ای در منظر ما جلوه کند که در خدمت ما به مردم و کشور، خدشه‌ای وارد شود.

مسجدی یادآور شد: دشمن کارش دشمنی است و برای دشمنی خود برنامه دارد؛ از این جهت باید دست دشمن را بخوانیم و نگذاریم به اهداف خود دست یابد.

در ادامه این مراسم بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه گفت:باید در گیر و دار دنیای امروز وصیت‌نامه شهدا را بخوانیم چرا که وصیت‌نامه شهدا محدود به زمان نمی‌شود و وصیت‌نامه‌هایی که در دهه شصت نوشته شده امروز نیز کارآیی دارد.

وی خاطرنشان کرد: زحمات کارکنان پزشکی قانونی کشور بر کسی پوشیده نیست و در جنگ تحمیلی دوم این زحمات به عینه دیده شد که جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

حسنی ادامه داد: پیکر مطهر برخی شهدا در جنگ اخیر قابل شناسایی نبودند و کارکنان پزشکی قانونی با تلاش فراوان و با تشخیص درست، دل بسیاری از خانواده‌های شهدا را شاد کردند.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه ۳۲ هزار ایثارگر دارد و در پزشکی قانونی کشور نیز ۲۷ درصد کارکنان ایثارگر هستند، اعلام کرد: برای ۲هزار و ۹۰۰ فرزند شهید بنا داریم همایش دیگری نیز با همین نام برگزار کنیم.

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه با بیان اینکه سمت و سوی مدیریت در قوه قضاییه خوشبختانه به سمت استفاده از توانمندی های ایثارگران رفته است، تصریح کرد: باید نشان دهیم که ایثارگران متعهد و متخصص هستند و الگوی صحیحی در حوزه خدمت به کشور و مردم محسوب می شوند.

وی شناسایی ایثارگرانی که قابلیت ارتقای شغلی و کرسی مدیریتی دارند را ضروری دانست و گفت: شهدا، خانواده‌های‌شان را به نظام سپرده‌اند و این تکلیف بزرگی است که بر گردن همه ما گذاشته شده است.