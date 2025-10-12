مخالفت شورای شهر شاهرود با احداث شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه شاهوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یونسیان رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر راه و شهرسازی مخالفت شورای شهر را با تخریب منابع طبیعی و تهدید منابع آبی شاهرود و ساخت شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه شاهوار اعلام کرد. متن نامه به این شرح است،

با احترام و تشکر از زحمات حضرتعالی و همکاران خدومتان در وزارت راه و شهرسازی به استحضار می‌رساند بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به پیشنهاد شماره ۵۵۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۴، ماده ۷ آئین نامه اجرایی سازی آمایش سرزمین؛ وزارتخانه راه و شهرسازی موظف است قبل از تصویب تأسیس شهرهای جدید و استقرار شهرک‌ها نسبت به اخذ استعلام بر خط آمایش سرزمین از سامانه آمایش سرزمین اقدام کند.

در فصل چهارم مطالعات آمایش سرزمین تهدیدات ایمنی، دفاعی، امنیتی شهرها و روستاهای استان سمنان از جمله شهرستان شاهرود را به روشنی به تصویر کشیده است.

طبق سامانه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در تیر ماه و مرداد ماه سالجاری تعداد زمین لرزه‌های مرتبط با گسل شاهوار_ابر حدفاصل ارتفاعات و دشت کانون این زلزله‌ها تاش، نکارمن و ابرسج بوده که بر اساس آمار بالاترین تعداد زمین‌لرزه در کل ایران را به خود اختصاص داده است‌.

لازم به توضیح است حدود پنجاه الی ۶۰ زمین لرزه نیز در شاهرود رخ داده و دو زمین لرزه آن به بزرگی ۴.۸ در شرق البرز بعد از ۱۳۵ سال اتفاق افتاده است لذا جمع کثیری از مردم شهرستان شاهرود به اتفاق بیش از ۸۰ استاد دانشگاه تهران به ضعف مطالعات و فرایند غیر کارشناسی احداث شهرک ۴۰۷ هکتاری نکارمن _ قطار زرشک معترض هستند، مدیران آب و فاضلاب و منابع طبیعی با صراحت مخالفت خود را با احداث شهرک مذکور اعلام کرده‌اند، ضمناً با توجه به اظهار نظر اداره هواشناسی شاهرود مبنی بر وزش باد غالب جنوب غرب در آن منطقه نسبت به جانمایی کارخانه سیمان شاهرود هشدار داده است.

ضمن اینکه فعالیت‌های انسان ساخت اعم از معدن کاوی و شهرک سازی در عرصه‌های طبیعی منجمله ارتفاعات شاهوار و دامنه‌های آن می‌تواند در ایجاد تغییرات آب و هوایی این مناطق و مناطق همجوار آن تاثیر گذار باشد.

با توجه به موارد مطروحه، شورای اسلامی شهر شاهرود مخالفت خود را با احداث شهرک در آن محدوده و فعالیت معدن بوکیست تاش به صراحت اعلام می‌کند.

در پایان تقاضا دارد با توجه به مستندات پیوست، از تخصیص و واگذاری زمین از اراضی ملی جلوگیری و از ادامه فعالیت معدن بوکیست تاش دستور اقدام لازم مبذول فرمائید.