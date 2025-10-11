عجله دولت برای تخریب طبیعت شاهرود؛ وقتی «سازمان محیط زیست» حساب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری سمنان به دنبال اجرای مصوبه احداث شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه شاهوار و در منطقه موسوم به «نگار من» در شهرستان شاهرود است مصوبه‌ای که مخالفت‌های بسیاری با آن شده است زیرا اجرای آن می‌تواند تاثیرات منفی بر محیط زیست و کیفیت منابع آبی بگذارد.

نمونه این مخالفت‌ها مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود است که چندی قبل در یک نشست خبری اکیداً مخالفت این اداره را با احداث شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه شاهوار به دلیل تاثیر منفی بر آب قنات‌های شهرستان شاهرود اعلام کرد.

تصمیم عجیب

محل قرارگیری شهرک ۴۰۷ هکتاری دقیقاً تلاقی قنات‌های مهم شاهرود و بسطام مانند قنات شهرداری و قنات صادق خان است و نفوذ فاضلاب این شهرک به منابع آبی شهرستان شاهرود یکی از ایراداتی است که کارشناسان به این طرح گرفتند کنار این موضوع به گسل امیریه و زلزله‌های فراوان نیز می‌توان اشاره کرد که فقط در سال جاری بیش از ۲۰ زلزله در این منطقه ثبت شده است.

از همه مهمتر اما نامه مهم سازمان حفاظت از محیط زیست به استانداری سمنان و وزارت راه و شهرسازی است که نشان می‌دهد استانداری سمنان می‌بایست تا روشن شدن ابعاد مختلف زیست محیطی این طرح اجرای آن را متوقف کند همچنین چندی قبل ده‌ها استاد دانشگاه و محقق در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نگرانی خود را در ارتباط با این شهرک اعلام کردند که بازتاب آن در خبرگزاری مهر استان سمنان صورت گرفت.

حالا اما محمد جواد کولیوند استاندار سمنان اعلام‌کرده الحاق شهرک ۴۰۷ هکتاری شاهرود برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مصوبه شورای عالی معماری کشور را دارد و باید طبق این مجوز طی یک هفته آینده زمین تعیین تکلیف و تحویل داده شود.

کولیوند با تاکید بر توبیخ مسئولان کم‌توجه به مصوبه‌ها، قوانین و وظایف مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن،‌ بیان کرد: نام دستگاه‌ها و نهادهایی که قوانین در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن را رعایت نمی‌کنند، به استانداری گزارش شود.

روایت یک نامه مهم

حال بد نیست به نامه سازمان حفاظت از محیط زیست نگاهی بیندازیم، نامه‌ای که شماره آن ۱۴۰۴/۳۰۰-۲۷۰۲۱ و تاریخ آن ششم مهرماه ۱۴۰۴ است این نامه از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به استاندار سمنان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنین معاونت وزیر نیرو معاونت وزیر صنعت و معاون وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است.

در این نامه می‌خوانیم با عنایت به حساسیت ویژه منطقه شاهرود از نظر منابع آب اکوسیستم‌های طبیعی و ارزش‌های ملی محیط زیستی و دغدغه جدی و به جای کارشناسان و مردم محلی تاکید می‌گردد هرگونه عملیات اجرایی در ساخت پروژه شهری نگار من بیش از ۳۰ هزار نفر بارگذاری جمعیتی احداث و راه‌اندازی ده‌ها هکتار تاکستان از سوی کارخانه سیمان تا حصول نتیجه نهایی در بررسی‌های کارشناسی فنی و زیست محیطی استانداری توقف سریع اجرای اعلام و به حالت تعلیق درآید.

از استانداری سمنان درخواست می‌گردد با تشکیل کمیته فنی و کارشناسی متشکل از نمایندگان شورای تامین دادگستری کل استان اداره کل راه و شهرسازی اداره کل صنعت معدن تجارت آب منطقه‌ای محیط زیست منابع طبیعی اساتید دانشگاه شکل‌های مردمی و جوامع محلی در اسرع وقت نسبت به بازنگری و ارزیابی مجدد کلیه جوانب طرح شهرسازی کشاورزی و همچنین عملکرد کارخانه سیمان و انطباق آن با ضوابط و استانداردهای محیط زیستی اقدام کند.

به‌درستی مشخص نیست که استانداری سمنان چه اقدامی‌ برای این نامه انجام داده از آنجا که استاندار سمنان در نشست خبری چندی قبل خود با اصحاب رسانه اعلام کرده بود که به نظر سازمان محیط زیست درباره شاهوار توجهی ندارد و اصلاً آن را قبول ندارد، لذا به نظر نمی‌رسد در این باره نیز استاندار سمنان توجهی به این نامه داشته باشد اما قدر مسلم اینکه مردم شهرستان شاهرود توقف تخریب کوهستان شاهوار و همچنین ساخت شهرک ۴۰۷ هکتاری را خواهان هستند و از طرف دیگر شهرستان شاهرود همین حالا با ۲۵۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب روبرو است، پس مشخص نیست دولت چطور می‌خواهد برای ۳۰ هزار نفر دیگر آب تامین کند آن هم در شهرستانی که همین حالا با تنش جدی خشکسالی روبرو است

از سوی دیگر طبق نامه شماره ۴۵۲ /ص/ ۱۴۰۳ مورخ ۲۳ / ۱ / ۱۴۰۳ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و نیز نامه شماره ۹۹۶۹ / ص / ۱۴۰۳ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود، این اراضی به دلیل برخورداری از تاج پوشش گیاهی بالا و رویشگاه گونه ممنوع القطع گون، قرارگیری عرصه در مسیر ایل راه و حساسیت به سیل‌خیزی دارای ممنوعیت و محدودیت است.

همچنین در نامه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود تأکید شده که از این اداره هیچ گونه استعلامی برای احداث شهرک در این اراضی صورت نگرفته) نامه شماره ۹۶۸۱ / ص / ۱۴۰۳ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۴۰۳ (و این اداره با توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های واگذاری اراضی، مخالف تخصیص عرصه مورد نظر جهت شهرک‌سازی است.

ایرادات جدی

طبق نامه شماره ۴۰۱ / ۲۹۴۶ / ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۴۰۲ امور منابع آب شهرستان شاهرود و نامه شماره ۴ / ۴۰۰ / ۲۵۵۳ / ۱۴۰۳ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۲ این اراضی به دلیل قرارگیری در دامنه ارتفاعات و شیب زیاد در معرض جریانات سطحی و شریانی متعددی قرار دارد. بخشی از این اراضی نیز دارای ریسک آب‌گرفتگی بالا و سیلاب است. همچنین این اراضی محل آبگیری هفت رشته قنات دایر دشت بسطام و شاهرود بوده و مسیر برخی قنات‌ها نیز در این اراضی قرار دارد که احداث این شهرک و حفر چاه عمیق برای تأمین آب آن، باعث خشک شدن این قنات‌ها خواهد شد. علاوه بر این، تغذیه بسیاری از چاه‌های آب کشاورزی و شرب شهر شاهرود و بسطام و روستاهای اطراف از عرصه همین اراضی است که احداث شهرک مانع این تغذیه شده و هرگونه حفر چاه جدید نیز سبب کاهش شدید آب و یا خشک شدن این چاه‌ها خواهد شد. ضمن اینکه حفر چاه‌های جدید در این منطقه برای تأمین نیاز جمعیت ۳۰ هزار نفری این شهرک در این منطقه، قطعاً باعث کاهش آبدهی و یا خشک شدن چاه‌های پایین دست تأمین کننده آب شرب شهرهای شاهرود و بسطام و کشاورزی روستاهای این دشت‌ها خواهد شد.

طبق مستندات موجود و گزارش‌های نهادهای مسئول، شهر شاهرود در بیشینه مصرف بالغ بر ۲۵۰ لیتر بر ثانیه کسری آب دارد که احداث این شهرک در اراضی بالادست این شهر باعث افزایش شدید این کسری خواهد شد. طبق مصاحبه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ در دشت‌های شاهرود و بسطام هم اکنون سالانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت نسبت به میزان مجوز درج شده در پرونده‌های آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد که این باعث افت سطح آب سالانه به میزان ۸۵ سانتیمتر در این دشت‌ها شده و خطر فرونشست زمین در آنها وجود دارد.

همچنین طبق نامه شماره ۶۹۳۶ / ۲۲۰ / ۱۴۰۳ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۴۰۳ مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شاهرود تصریح گردیده که نماینده آبفا استان سمنان در جلسه کمیسیون مربوطه جهت احداث این شهرک، به صراحت مخالفت خود را با این موضوع اعلام نموده است، ولی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در فرایندی بسیار مبهم و بدون توجه به مخالفت‌های موجود، جانمایی این شهرک را تصویب کرده است. همچنین طبق نامه شماره ۵۳۷۱ / ۲۲۰ / ۱۴۰۳ مورخ ۴ / ۹ / ۱۴۰۳ مدیریت آب و فاضلاب شهرستان شاهرود به دادستان محترم عمومی و جانمایی شهرک واقع در منطقه قطار زرشک در دامنه پایین دست رشته «انقلاب شهرستان شاهرود تصریح شده که کوه شاهوار با داشتن بیشترین وسعت و حجم بارندگی در سطح شهرستان، اصلی‌ترین و بزرگترین منبع تغذیه سفره‌های زیرزمینی منطقه محسوب می‌شود و غالب چاه‌های عمیق و دو رشته قنات تأمین کننده، بالغ بر ۹۰ درصد آب شرب شهرهای شاهرود، بسطام و مجن از این حوضه استراتژیک تأمین می‌شود و این اداره مخالف جدی واگذاری اراضی پیش بینی شده برای شهرک به دلیل به خطر افتادن حوضه تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی» به عنوان شاهرگ حیاتی شهرستان شاهرود است.