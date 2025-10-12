به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم توقف فعالیت معدن بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار شهرستان شاهرود بیان کرد: بررسی‌های کارشناسی درباره معدن بوکسیت تاش ادامه دارد.

وی با بیان اینکه گزارش‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، در برخی موارد نتایج متفاوت و حتی متناقضی داشته است، افزود: طبیعی است که در این شرایط تصمیم‌گیری شتاب‌زده به صلاح نیست.

استاندار سمنان با بیان اینکه می‌بایست با تکیه بر داده‌های علمی و نظر نهادهای تخصصی عمل کرد، گفت: تا پیش از دستیابی به جمع‌بندی نهایی و مستند در سطح ملی، هرگونه فعالیت اجرایی در معدن تاش متوقف خواهد ماند، لذا این تصمیم در هماهنگی کامل با نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده و تا زمان اعلام نظر نهایی مراجع ملی تداوم دارد و توقف فعلی به‌منزله تعلیق توسعه نیست، بلکه اقدامی مسئولانه برای صیانت از محیط زیست، حفظ سرمایه‌های طبیعی و اعتماد عمومی است.

کولیوند با اشاره به نقش معادن در اقتصاد ملی اظهار داشت: منابع طبیعی و معدنی کشور سرمایه‌های بین‌نسلی‌اند و بهره‌برداری از آن‌ها باید در چارچوب قانون، با رعایت کامل الزامات محیط‌زیستی و با هدف ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و پایداری سرزمین انجام شود لذا رویکرد ما حفظ تعادل میان بهره‌برداری هوشمندانه و حفاظت از زیست‌بوم است.

وی با بیان اینکه توسعه و محیط زیست در تضاد با یکدیگر نیستند، افزود: هدف استان سمنان ایجاد الگویی برای تصمیم‌سازی علمی و متوازن در چنین مواردی است.

استاندار سمنان گفت: بر همین اساس، کمیته‌ای مشورتی با حضور کارشناسان مستقل، دانشگاهیان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان محیط زیست تشکیل می‌شود تا ابعاد اقتصادی، صنعتی و زیست‌محیطی معدن تاش را به‌صورت دقیق و شفاف بررسی کند و زمینه تصمیم‌گیری نهایی مبتنی بر اجماع کارشناسی فراهم شود.

کولیوند اعلام کرد: مسئله معدن تاش، صرفاً یک موضوع محلی نیست بلکه ابعادی ملی دارد و تصمیم نهایی درباره آن باید با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب منافع عمومی کشور اتخاذ شود لذا استانداری سمنان ضمن ایفای نقش هماهنگ‌کننده، متعهد است تا هرگونه اقدام اجرایی صرفاً در پرتو تصمیم نهایی ملی و با رعایت اصول توسعه پایدار انجام گیرد.

به گزارش مهر، تعطیلی کامل معدن کاری در شاهوار به دلیل تخریب گسترده محیط زیست و تأثیر بر کیفیت و کمیت آب در شهرستان شاهرود که بیش از ۲۵۰ لیتر کمبود آب دارد خواسته و مطالبه جدی مردم است، مردمی که سال‌ها است در میدان مطالبه گری حضور دارند اما خواست آنان هرگز از سوی دولتمردان به خصوص استاندار جدید سمنان در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد که بالاخره کولیوند صدای اعتراض مردم را شنیده است و باید دید که در نهایت آیا تصمیم به نفع مردم گرفته می‌شود یا کماکان دولت بر حرف خود بر خلاف خواست مردم می‌ماند.