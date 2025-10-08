به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴) این شورا، با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی گفت: فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان و کارکنان پرتلاش مجموعه پرافتخار فراجا که امنیت، نظم و آرامش کشور مرهون مجاهدت آنان است تبریک میگوییم و به روح بلند شهدای نیروی انتظامی درود میفرستیم.
دبیر شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: مقابله با توطئههای متنوعی که دشمنان مردم ایران اسلامی برای برهم زدن امنیت کشور طراحی میکنند نیازمند مجاهدتی مضاعف است که بحمدالله فرزندان مومن مردم ایران در فراجا، در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی، با اقتدار متکی بر ایمان و اخلاص، در بیاثر کردن این توطئهها توفیق چشمگیر داشتهاند.
لزوم اتحاد دولتهای اسلامی علیه کابوس سیاه استعمار
آیتالله جنتی در بخش دیگری از سخنانش به سالروز صدور بیانیهای از سوی امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امروز سالروز صدور بیانیه حضرت امامخمینی (ره) خطاب به سران دولتهای اسلامی برای بسیج علیه رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۵۲ است. تامل در متن این بیانیه که بیش از پنجاه سال از صدور آن میگذرد نشان میدهد رفتارهای وحشیانه رژیم نامشروع اسراییل، در طول تاریخ تداوم داشته است و این رژیم کودککش هیچگاه دست از جنایت و تجاوز برنداشته است.
وی در پایان تاکید کرد: امام راحل در این بیانیه، فداکاری، پایداری و اتحاد دولتهای اسلامی را تنها راه رهایی از شرّ این کابوس سیاه استعمار برشمردهاند و این همان راهی است که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز بارها بر آن تاکید کردهاند و تجربههای تاریخی نیز نشان داده است سازش با قدرتهای استعماری هیچگاه به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
