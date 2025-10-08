به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: گرانی‌ها و وضعیت معیشتی مردم بسیار نگران‌کننده است.



وی بیان کرد: ما در مجلس نامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که تاکنون بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند مبنی بر اینکه تیم اقتصادی دولت هفته آینده به مجلس بیایند و درباره وضعیت اقتصادی کشور توضیح دهند.



نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رئیس مجلس می‌خواهم که این موضوع را پیگیری کند تا سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، بهداشت، رفاه و صمت در صحن مجلس حاضر شوند و توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی مردم دارند.



حاجی‌دلیگانی متذکر شد: در قانون برنامه هفتم آمده که باید هر سال ۵ درصد از نرخ تورم کاسته شود تا شرایط به سمت ارزانی پیش برود، اما نه‌ تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه در سال نخست برنامه، حدود ۸ درصد نیز به گرانی‌ها اضافه شده است.



علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر، گفت: مردم همواره در میدان بوده‌اند و در جنگ ۱۲ روزه هم دیدیم که آنچه باید انجام می‌دادند، انجام دادند و ما مدیون مردم هستیم. مجلس هر سال اعتبارات قابل توجهی را برای کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری مردم در اختیار دولت قرار می‌دهد.