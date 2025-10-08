به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: به اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می‌گویم که از سرنوشت تلخ صدام حسین خائن درس عبرت بگیرید و بدانید که نوکری آمریکا برای شما سوی ندارد.



وی با بیان اینکه جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی جزو لاینفک سرزمین ایران است، گفت: ملت ایران همانند هشت سال دفاع مقدس، هر دستی را که به سرزمینش دراز شود، از بازو قطع خواهد کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به رئیس‌جمهور آمریکا و سگ زنجیری‌اش یعنی اسرائیل می‌گویم که چنانچه دوباره بخواهید بخت خود را بیازمایید، نیروهای مسلح و ملت غیور ایران در انتظارتان هستند.



روانبخش متذکر شد: کمتر از یک ماه پیش، مقام معظم رهبری فرمودند که مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد و هیچ ضرری از ما رفع نمی‌کند، بلکه برای کشور ضررهای زیادی هم دارد و نباید انجام شود. با وجود این، متاسفانه تقریباً یک هفته بعد سخنگوی دولت گفت که ما با آمریکا قرار مذاکره مستقیم گذاشتیم،اما ویتکاف سر قرار حاضر نشده است؛ در اینجا این سوال مطرح است که چرا برخی افراد، برخلاف نظر ولایت عمل می‌کنند؟ چرا ملت ایران را تحقیر می‌کنند؟ آیا تجربه جنگ ۱۲ روزه که در وسط مذاکره واقع شد، برای ما کافی نیست؟ آزموده را آزمودن خطاست.



روانبخش درباره قانون عفاف و حجاب، اظهار کرد: کسانی که جلوی حکم حجاب را گرفته اند و کسانی که این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بی‌حجابی فلسفه می بافند، بدانند که گناه همه بی حجاب‌ها و گناهانی که پیرو آن انجام می‌شود، به گردن آنها نیز خواهد بود.



وی در ادامه، گفت: در شرایط اقتصادی موجود که کشور به ارز نیازمند است، کرسنت خسارت های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. تا چه زمانی قرار است زنگنه، وزیر وقت نفت که چنین قرارداد ننگینی را بسته است، آزادانه در کشور بچرخد؟



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افزایش قیمت ارز و گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است. چرا دولت برای کاهش و کنترل قیمت ارز برنامه‌ای ندارد؟ متاسفانه حتی قیمت نان که همیشه از قیمت واحدی در سراسر کشور برخوردار بود، رها شده و هر نانوایی، نان را با نرخ خودش عرضه می‌کند.