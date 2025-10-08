به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آندری کارتوپولوف، رئیس کمیته دفاعی پارلمان روسیه تاکید کرد که در صورت تصمیم واشنگتن به تامین موشک کروز تامهاوک برای کییف، مسکو آنها را سرنگون و برای تلافی علیه واشنگتن راهی پیدا خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که پیش از موافقت با درخواست کییف برای دسترسی به این موشکهای دوربرد، میخواهد بداند که اوکراین قصد دارد با تامهاوک چه کاری انجام دهد زیرا خواستار تشدید تنش نیست. با این حال، وی اضافه کرد که درباره این موضوع «تا حدی تصمیمش را گرفته است.»
کارتوپولوف به ریانووستی گفت: پاسخ ما سخت، مبهم، حسابشده و نامتقارن خواهد بود. ما برای ضربه زدن به کسانی که برای ما دردسر ایجاد میکنند، راهی پیدا خواهیم کرد.
وی در عین حال اضافه کرد که حتی در صورت تامین این موشکها برای اوکراین، «تصور نمیکند که تامهاوک تغییری در میدان نبرد ایجاد کند زیرا در مقیاس کم در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت.»
مقام روس تاکید کرد: ما این موشکها را خیلی خوب میشناسیم، میدانیم که چطور پرواز میکنند و چطور آنها را سرنگون کنیم. ما در سوریه با آنها کار کردیم بنابراین چیز جدیدی نیست. تنها مسئله، مشکلاتی است که برای کسانی که آنها را تامین و کسانی که از آنها استفاده میکنند، ایجاد خواهد شد.
وی همچنین گفت که مسکو تاکنون نشانهای مبنی بر اینکه اوکراین در حال آمادهسازی سایت موشکی برای پرتاب تامهاوک است، مشاهده نکرده زیرا به گفته وی، کییف قادر به مخفی کردن آنها نیست.
کارتوپولوف افزود که اگر این موشکها در اختیار اوکراین قرار بگیرند، آنگاه روسیه از پهپاد و موشک برای نابود کردن هر نوع لانچری استفاده خواهد کرد.
