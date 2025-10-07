پوتین: اوکراین به دنبال حمله به اهداف غیرنظامی در عمق روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه گفت که دشمن در حال عقبنشینی در امتداد کل خطوط مقدم جنگ است.
وی افزود: نیروهای روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی ابتکار عمل را در دست دارند و امسال ۵۰۰۰ کیلومتر مربع و ۲۱۹ شهر را آزاد کردهاند.
پوتین اظهار داشت: صنایع دفاعی موفقیت عملیات ارتش روسیه را تضمین میکنند و ما بر توسعه سریع سلاحهای جدید و تحویل آنها به سربازان تاکید میکنیم.
رئیسجمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رژیم کیف در تلاش است تا اهداف غیرنظامی را در اعماق روسیه هدف قرار دهد، اما این به هیچ وجه کمکی به آن نخواهد کرد.
پوتین افزود: صنایع دفاعی روسیه به طور کامل نیازهای ارتش به سلاحهای هوشمند، موشکها، مهمات، سلاحها و تجهیزات نظامی را برآورده میکند.
