الهیاری: تحول نوین در بهسازی نهرهای کشاورزی مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز چهارشنبه در جلسه بررسی و آغاز اجرای طرح بهسازی نهرهای کشاورزی با استفاده از تکنولوژی بتن پارچه‌ای گفت: با همکاری دانشگاه امام حسین (ع)، بسیج سازندگی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند، طرح پوشش‌دار کردن انهار و کانال‌های آبیاری با تکنولوژی نوین «بتن پارچه‌ای» برای نخستین بار در سطح استان در این شهرستان آغاز شد.

وی ادامه داد: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری آبیاری، کاهش هدررفت آب و تسریع عملیات عمرانی در بخش کشاورزی اجرا می‌شود.

الهیاری افزود: از دیگر ویژگی‌های بتن پارچه‌ای، نفوذناپذیری بالا و جلوگیری از هدررفت حدود ۸۵ درصدی آب در مقایسه با نهرهای سنتی است. این مصالح دارای دوام بیش از ۵۰ سال، مقاومت فشاری و خمشی بالا و تأییدیه‌های لازم در آزمون‌های خوردگی و آب‌بندی هستند.

نماینده دانشگاه امام حسین (ع) و مجری طرح نیز در این جلسه، از آغاز عملیات بهسازی نهرهای سنتی شهرستان مرند با فناوری نوین بتن پارچه‌ای خبر داد و اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار در سطح استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود و هر روستایی که آمادگی لازم را زودتر فراهم کند، اجرای پروژه در آن منطقه سریع‌تر آغاز خواهد شد.

محمد احدزاده با اشاره به تأمین اعتبار خرید رول‌های بتن پارچه‌ای توسط قرارگاه بسیج سازندگی امام حسین(ع) افزود: اجرای پروژه با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مرند و با مشارکت نقدی وغیرنقدی بهره‌برداران انجام خواهد شد.

وی در ادامه، مزایای استفاده از بتن پارچه‌ای را تشریح کرد و گفت: این فناوری سرعت اجرای عملیات را تا ده برابر افزایش می‌دهد و با مصرف کمتر سیمان و مصالح، هزینه‌ها را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. به دلیل تولید صنعتی و استاندارد این بتن‌ها، نیاز به کنترل کیفی مداوم نیز وجود ندارد.

نماینده دانشگاه امام حسین (ع) همچنین اعلام کرد: بهره‌برداران کانال‌های کشاورزی می‌توانند با ارائه درخواست و امضای صورت‌جلسه، ضمن تأمین هزینه‌های اجرایی مانند آهک و نیروی کار، نسبت به اجرای پوشش بتن پارچه‌ای در اراضی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این طرح به عنوان یک ابتکار نوین در حوزه بهسازی انهار و مدیریت منابع آبی، گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و پایداری کشاورزی در شهرستان مرند به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: این طرح با پیگیری‌های آقای حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه امام حسین (ع) و بسیج سازندگی سپاه در حال اجراست. کشاورزان، شوراها و دهیاران شهرستان مرند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و عقد قرارداد، به نزدیک‌ترین مراکز جهاد کشاورزی یا اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.