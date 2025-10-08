به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امیرابراهیمی روز چهارشنبه، با اشاره به انتخاب شعار «تخم مرغ سرشار از مواد مغذی» توسط کمیسیون بینالمللی تخممرغ، افزود: روز ۹ اکتبر (۱۷ مهر) به عنوان روز جهانی تخممرغ نامگذاری شده است تا به ترویج خواص این ماده غذایی پروتئینی و اهمیت آن در تغذیه سالم خانوادهها، به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، پرداخته شود.
وی بیان کرد: استان آذربایجان شرقی با ۲۰۱ واحد فعال مرغ تخمگذار و ظرفیت ۱۱ میلیون و ۸۳۷ هزار قطعه مرغ، رتبه سوم تولید تخممرغ در کشور را دارد و ۱۰ درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین، ضمن تامین کل تخم مرغ مورد نیاز مصرفی در داخل استان ، بخشی از تخم مرغ تولیدی به سایر استانها و کشورهای همجوار صادر میشود.
امیرابراهیمی با بیان اینکه سرانه مصرف تخممرغ در استان حدود ۱۴کیلوگرم است ادامه داد: تخممرغ به عنوان یک منبع مهم غذایی برای تمامی اقشار جامعه از کشورهای فقیر تا توسعه یافته، نشاندهنده ارزش غذایی بالای این محصول در کنار قیمت پایین آن است.
وی تصریح کرد: ۱۷ مهرماه، فرصتی است تا آگاهی جامعه جهانی از تخممرغ به عنوان یک منبع مغذی و مقرون به صرفه افزایش یابد. تخممرغ حاوی ۱۳ نوع ویتامین و مواد معدنی ضروری است.
امیرابراهیمی به خواص بینظیر تخممرغ اشاره کرد و افزود: این ماده غذایی با ارزش، میتواند به کاهش سوء تغذیه و تأمین نیازهای تغذیهای در بسیاری از نقاط جهان کمک کند. تخممرغ منبع غنی از اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای چرب و املاح سودمند بوده و یک عدد تخممرغ معادل ۱۲۰ گرم شیر و یا ۵۰ گرم گوشت بدون چربی انرژی تولید میکند. مصرف تخممرغ در کودکان و نوجوانان، زنان باردار و شیرده، ورزشکاران و تمامی بزرگسالان سالم، به ویژه در دوران پس از بیماری، توصیه میشود.
وی افزود: مصرف یک تخممرغ در روز برای افراد سالم توصیه میشود و مصرف ۱.۵ عدد تخممرغ در روز نیز مشکلی ایجاد نمیکند. در افراد دارای بیماریهایی مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماران قلبی عروقی، مصرف تخممرغ تا حدود سه عدد در هفته پیشنهاد میشود. کلسترولی که بر اثر خوردن تخممرغ در بدن تولید میشود، از نوع کلسترول خوب است. تخممرغ حاوی طیف وسیعی از مواد مغذی از جمله پروتئین، اسیدهای چرب امگا ۳ و ۶، کلسترول، ویتامین A، ویتامین D، ویتامین E، ویتامینهای گروه ب(ب کمپلکس)، کلسیم، منیزیم، گوگرد، فسفر، روی، سلنیوم و آهن است. پروتئین و اسیدهای آمینه موجود در تخممرغ، با کیفیتترین نوع پروتئین در بین تمام مواد غذایی به حساب میآید و به دلیل ارزش بالای بیولوژیکی آن، کیفیت سایر پروتئینها را نسبت به آن میسنجند.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: بخش اصلی سفیده تخممرغ، پروتئین و اسیدهای آمینه است و به همین جهت، سفیده تخممرغ یکی از مواد غذایی محبوب در بین ورزشکاران است و بسیاری از پودرهای پروتئین از سفیده تخممرغ تهیه میشوند. زرده تخممرغ نیز علاوه بر پروتئین، حاوی کلسترول، ویتامینها و مواد معدنی فراوان است.
هر سال در ۹ اکتبر، روز جهانی تخممرغ جشن گرفته میشود. این رویداد برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط کمیسیون بینالمللی تخممرغ آغاز شد تا آگاهی عمومی در مورد اهمیت تغذیهای و نقش اقتصادی تخممرغ افزایش یابد. تخممرغ به دلیل ارزان و در دسترس بودن، منبعی اساسی برای کاهش سوءتغذیه و تأمین نیازهای تغذیهای در بسیاری از نقاط جهان است. بنابراین، تخصیص یک روز جهانی برای این ماده غذایی پرخاصیت نشاندهنده اهمیت آن در تأمین نیازهای اولیه انسانها است.
نظر شما