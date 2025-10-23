طاهری: استاندارد زیرساخت کیفیت و توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا طاهری روز پنجشنبه در آئین نکوداشت روز جهانی استاندارد در تبریز، گفت: استاندارد زیرساخت کیفیت و توسعه است و هیچ کالایی بدون رعایت استاندارد نمیتواند در رقابت جهانی حضور یابد.
وی افزود: در کشور بیش از ۱۲ هزار استاندارد اجباری وجود دارد، اما توسعه واقعی زمانی محقق میشود که تولیدکننده داوطلبانه برای جلب رضایت مصرفکننده، استاندارد را رعایت کند.
طاهری با اشاره به فعالیت ۱۲۰ آزمایشگاه در آذربایجان شرقی و بیش از ۱۸۰۰ آزمایشگاه همکار در سراسر کشور گفت: بخش زیادی از تصدیگریها به بخش خصوصی واگذار شده و نتایج آزمایشگاههای همکار در سطح بینالمللی معتبر است.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در مسیر عبور از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی و تطابق با استانداردهای بینالمللی حرکت میکند، افزود: میانگین زمان ترخیص کالا از گمرک از ۹.۵ روز به ۹ روز کاهش یافته و این روند ادامه دارد.
طاهری همچنین بر اهمیت آموزش و نوآوری در نظام استاندارد تأکید کرد و گفت: برای محصولات دانشبنیان نیز گواهی استاندارد صادر میشود تا زمینه حضور آنها در بازارهای جهانی فراهم شود.
نظر شما