احمدی: کشاورزان مبارزه با جوندگان را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی روز شنبه با اشاره به اینکه کاهش پوشش گیاهی در مزارع و باغات در این ایام، امکان مشاهده و شناسایی لانه‌های جوندگان را تسهیل کرده است، گفت: در شرایط فعلی، لانه‌های موش به‌خوبی قابل رؤیت بوده و این موضوع فرصت مناسبی برای انجام عملیات مؤثر مبارزه را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه جوندگان یکی از آفات مهم مزارع و باغات به‌ویژه در فصول پاییز و زمستان هستند، افزود: آسیب به ریشه گیاه، پژمرده شدن بوته‌ها و کاهش محسوس عملکرد از علائم بارز خسارت موش در اراضی کشاورزی است.

احمدی تأکید کرد: بهترین زمان برای مبارزه با جوندگان از اوایل مهرماه تا اواخر دی‌ماه است و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت‌ها و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، با مشاوره کارشناسان نسبت به تهیه طعمه‌های مسموم خشک و تر اقدام کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه طعمه‌های مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: مبارزه هم‌زمان و هماهنگ کشاورزان یک منطقه، نقش بسیار مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و جلوگیری از گسترش خسارت دارد.

احمدی در پایان از همه کشاورزان و باغداران خواست ضمن رعایت اصول ایمنی در مصرف طعمه‌ها، گزارش هرگونه طغیان یا خسارت غیرعادی جوندگان را سریعاً به کارشناسان جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.