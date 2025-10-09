به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که امید می رفت با هدایت سرمربی پرتغالی خود شروع خوبی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد، در هر دو رویداد ناکام بود تا صدای هواداران معترض این تیم بلند شود و آنها خواستار تغییرات مدیریت و سرمربی آبی پوشان برای ادامه رقابت ها شوند.

در این میان برخی پیشکسوتان اعتقاد دارند با سرمربی تغییر کند و عده ای نیز بر این باورند که باشگاه و هواداران باید از سرمربی تیم حمایت کنند تا او بتواند شرایط مطلوب را حاکم کند و با هماهنگی بیشتر نتایج مد نظر هواداران را بگیرد.

محمد قاضی که سابقه بازی در تیم های مختلف را دارد و یک فصل هم برای استقلال بازی کرده است، اعتقاد دارد ساختار غلط فوتبال باعث شده است چنین اتفاقاتی رقم بخورد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شرایط استقلال اظهار نظر کرد.

دلایل نارضایتی هواداران از استقلال

محمد قاضی در خصوص شرایط این روزهای استقلال گفت: در حال حاضر استقلال شرایط خوبی ندارد و تیم به هماهنگی کامل نرسیده و می‌توان گفت شرایط تیم بودن را ندارد. البته‌ این بد بسته شدن تیم به مسئولان باشگاه بر می‌گردد که نسبت به جذب بازیکنان دیر اقدام کردند و استقلال اردوی کاملی را در ترکیه برگزار نکرد.

وی تاکید کرد: ضعف ها در استقلال زیاد است که باید هرچه زودتر برطرف شود تا استقلال همان تیمی شود که هواداران دوست دارند. استقلال این روزها از هر طرف تحت فشار است و تماشاگران از نتایج بدست آمده ناراضی هستند و دوست ندارند ببینند تیمی که این همه برایش هزینه شده خوب نتیجه نمی‌گیرد و در پایین جدول قرار دارد بنابراین همه باید دست به دست هم دهند تا استقلال از این شرایط بحرانی بیرون آمده و نتایج مورد نظر پیشکسوتان و هواداران را بدست بیاورد.

باید به ساپینتو فرصت داد

پیشکسوت فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط تغییر سرمربی به سود استقلال خواهد بود یا خیر گفت: در سال‌های گذشته و در کشورهای عربی مربی تا چند بازی نتیجه نمی گرفت برکنار می شد و آن زمان در فوتبال ما این کار بسیار غیر حرفه ای به حساب می آمد ولی حالا خود ما هم همین روند را آغاز کرده ایم و تا سرمربی چند بازی نتیجه نمی‌گیرد خواستار برکناری او می‌شویم.

به اعتقاد من باید به ساپینتو فرصت دهیم تا با آرامش به کار خود ادامه دهد. او باید تمرکز کاری داشته باشد تا بتواند تفکرات تاکتیکی خود را به بازیکنان القا کند. باید به جای اخراج ساپینتو آقایانی که کم کاری کرده اند را مورد بازخواست قرار داد. آیا ساپینتو تمام امکانات را در اختیار داشته که حالا انتظارات زیادی از او داریم.

مهاجم سابق فوتبال ایران تاکید کرد: وقتی در لیگ تیم صدرنشین نتوانسته بعد از ۶ هفته به ۱۰ امتیاز برسد نشان می دهد که ساختار فوتبال ایران نقص های فراوان دارد. ما حتی یک زمین چمن خوب نداریم که بازیکنان بتوانند به راحتی بازی کنند. ساپینتو مربی خوبی است و باید به او فرصت دهیم تا بتواند به هدفی که دارد دست پیدا کند.

استقلال به ریکاوری ذهنی نیاز دارد

وی در خصوص فقر گلزنی در استقلال گفت: متاسفانه امسال شاهد کمترین گل زده توسط استقلال هستیم البته تیم های دیگر لیگ هم شرایطی مشابه با استقلال دارند. مهاجمان استقلال برای رسیدن به گلزنی به ریکاوری ذهنی نیاز دارند و باید از لحاظ روحی و روانی هم آماده باشند. متاسفانه با اینکه استقلال چند مهاجم دارد ولی هنوز نتوانسته اند در امر گلزنی موفق باشند.

کادر فنی باید اینجا هنر به خرج داده و ذهنیت برد و گلزنی را در تیم بوجود بیاورد. استقلال نیاز به یک برد دارد و معتقدم اگر یک برد در دیدار برابر مس رفسنجان بدست بیاورد از این شرایط خارج خواهد شد. الان زمان همدلی و وحدت در تیم است و همه برای موفقیت باید دست به دست هم داده تا بتوانند از این بحران با حمایت هواداران بیرون بیایند.

زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا در آمده

محمد قاضی در خصوص وضعیت لیگ در شش هفته ای که گذشته است تاکید کرد: مسائل زیادی در وضعیت بحرانی لیگ دخالت دارند. زیر ساخت نادرست، نبود زمین چمن استاندارد و کمبود امکانات دیگر در نتایج به دست آمده دخیل هستند.

هرگز چنین وضعیتی در گذشته وجود نداشته که تیم اول لیگ بعد از گذشت شش هفته به ۱۰ امتیاز نرسیده باشد و امتیازات آنقدر نزدیک به هم است که تیم پایین جدول با یک برد صدرنشین می‌شود. زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا در آمده و اگر مسئولان فوتبال غفلت و کوتاهی کنند وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: چندین ماه پیش گفتم با این شرایطی که در فوتبال ما هست به ازبکستان هم خواهیم باخت که این اتفاق رخ داد. فقر گلزنی، عدم ارسال پاس های سالم و نساختن موقعیت برای مهاجمان همه دست به دست هم داده تا فوتبال ما در این شرایط قرار بگیرد.

محمد قاضی در پایان گفت: آقایان باید هرچه زودتر راه حل اساسی پیدا کنند تا دوباره شاهد شکوفایی فوتبالمان باشیم در غیر اینصورت این ضعف ها به تیم ملی هم خواهد رسید و در جام جهانی نتایج خوبی کسب نخواهیم کرد و شرمنده مردم خواهیم شد.