فرماندار رودسر: روستائیان عامل مهم توسعه پایدار کشور هستند

امیر مرادی در حاشیه نمایشگاه توانمندی های روستایی وعشایری در روستای هراتبر به مناسبت روز روستا در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز روستا، نقش بیبدیل روستائیان را در توسعه پایدار کشور و تأمین امنیت غذایی کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: روستائیان به دلیل تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، همواره یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور بوده و هستند.
فرماندار رودسر افزود: روستائیان نهتنها به عنوان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، بلکه به دلیل حفاظت از محیط زیست، ترویج ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و نقش مؤثر در رونق اقتصاد محلی، در فرآیند توسعه پایدار کشور سهم قابل توجهی دارند.
مرادی با اشاره به اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی در روستاها، تأکید کرد: برای جلوگیری از خرید محصولات روستایی با قیمتهای نازل از طریق واسطهها، باید راهکاری مناسب برای عرضه محصولات روستائیان در بازارهای شهری فراهم شود.
وی افزود: هدف ما پیگیری اقتصاد محلی و روستا محور است و از افرادی که در تولید و تأمین نیازهای کشور نقش دارند، به شدت حمایت خواهیم کرد.
فرماندار رودسر همچنین بر لزوم تقویت زیرساختهای روستاها تأکید کرد و گفت: توسعه روستاها باید به یک اولویت تبدیل شود؛ با افزایش امکانات در این مناطق، میتوانیم میزان مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش دهیم و از سوی دیگر، شاهد رشد اشتغال و تولید در این مناطق باشیم.
توسعه کسب و کار و توانمندیهای بانوان روستایی در نمایشگاه
«الهام پلرودی» دهیار هراتبر رحیمآباد نیز در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راهاندازی ۱۱ غرفه در این نمایشگاه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندیهای روستائیان به ویژه بانوان در حوزههای مختلف از جمله تولیدات دستساز و صنایع دستی، ترویج گردشگری و جذب سرمایهگذار به این منطقه است.
وی افزود: این نمایشگاه با هدف تقویت روحیه خودباوری در روستائیان و حمایت از کسب و کارهای محلی برگزار شده است تا بتوانیم اشتغال و تولید درآمد در مناطق روستایی را افزایش دهیم.
