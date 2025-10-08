تراکتور به لطف VAR صدرنشین لیگ برتر فوتبال است + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت شش هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتور تبریز با کسب ۹ امتیاز و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به سه تیم گل‌گهر، ملوان و آلومینیوم، در صدر جدول قرار گرفته است.

در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال، موضوع تأثیر استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل این موضوع نشان داد که در صورت عدم استفاده از VAR در مسابقات لیگ برتر، تیم گل‌گهر با کسب ۱۲ امتیاز تا پایان هفته ششم در صدر جدول قرار می‌گرفت، در حالی که اکنون به لطف VAR، تراکتور تبریز عنوان صدرنشینی را در اختیار دارد.