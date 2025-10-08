  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

تراکتور به لطف VAR صدرنشین لیگ برتر فوتبال است + عکس

تراکتور به لطف VAR صدرنشین لیگ برتر فوتبال است + عکس

تیم فوتبال تراکتور در حالی در صدر جدول رقابت های لیگ برتر قرار دارد که اگر سیستم کمک داور ویدئویی VAR در مسابقات استفاده نمی شد، پرشورها جایگاه خود را از دست می دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت شش هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتور تبریز با کسب ۹ امتیاز و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به سه تیم گل‌گهر، ملوان و آلومینیوم، در صدر جدول قرار گرفته است.

در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال، موضوع تأثیر استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل این موضوع نشان داد که در صورت عدم استفاده از VAR در مسابقات لیگ برتر، تیم گل‌گهر با کسب ۱۲ امتیاز تا پایان هفته ششم در صدر جدول قرار می‌گرفت، در حالی که اکنون به لطف VAR، تراکتور تبریز عنوان صدرنشینی را در اختیار دارد.

تراکتور به لطف VAR صدرنشین لیگ برتر فوتبال است + عکس

کد خبر 6616135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • 2334 IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      2 0
      پاسخ
      اگه وار اجرا میشد به صورت درست مثلا تو بازی فجر الان دو امتیاز هم جلوتر بودیم

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها