۲.۴ میلیون تن انواع کالا از گمرکات آذربایجات غربی ترانزیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه افزود: امسال در مجموع دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از استان ترانزیت زمینی و ریلی شده که از این میزان، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن مربوط به ترانزیت از گمرکات استان و مابقی مربوط به ترانزیت عبوری سایر گمرکات کشور است.

وی با بیان اینکه ارزش صادرات کالا از گمرکات استان امسال با ۲۷ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به بیش از دو میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار رسید، افزود: از مجموع این میزان صادرات، یک میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار آن مربوط به گمرکات خود استان و یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار هم مربوط به صادرات سایر گمرکات کشور از طریق گمرکات آذربایجان‌غربی بوده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی اظهارکرد: کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان و افغانستان، اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی از گمرکات استان هستند.

وی، با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی با برخورداری از ۹ گمرک فعال، بیشترین تعداد گمرک را در میان استان‌های کشور دارد، اضافه کرد: علاوه بر انجام تشریفات صادراتی محصولات تولیدی استان، کالاهای سایر استان‌ها نیز از طریق این گمرکات صادر می‌شود.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد.