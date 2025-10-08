۵۲۰ هزار مسافر از پایانه مرزی بازرگان تردد کرده اند

ایرج آزادی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه نیمه نخست امشال ۵۲۰ هزار و ۸۲۹ مسافر شش ماهه امسال از این مرز تردد کرده اند، افزود: این تعداد در مقایسه با مدت زمان گذشته سال گذشته ۲۹ درصد کاهش نشان می دهد.

وی تعداد ناوگان مسافری متردد از پایانه مرز بازرگان در این مدت را یک هزار و ۱۸۵ دستکاه عنوان کرد و افزود: انیم میزان نیز کلهش ۵ درصدی نشان می دهد.

آزادی مجموع تردد ناوگان باری از مرز بازرگان را ۹۷ هزار و ۹ دستگاه اعلام کرد و ادامه داد: تعداد کامیون خروجی صادرلتی با ۳۳ درصد افزایش ۲۹۷ هزار پ ۷۳۹ دستگاه بوده است.

مدیر پایانه مرز بازرگان با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی کامیون واردات کالا از این مرز گفت: نیمه نخست امسال ۳۰ هزار و ۷۸۶ دستگاه کامیون واردات کالا از مرز تردد کرده است.

آزادی از تردد نزدیک ۲۲ هزار دستگاه خودروی ترانزیتی از مرز بازرگان خبر داد پ گفت: از این تعداد ۶ هزار و ۱۲ خودروی ترانزیتی خروجی با ۲۶ درصد رشد و ۱۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه خودروی ترانزیت ورودی با ۴ درصد رشد بوده است.

پایانه مرزی بازرگان به عنوان بزرگ‌ترین مرز زمینی شمال‌غرب کشور، نقش مهمی در تردد مسافر و تجارت اقتصادی با کشورهای همسایه دارد.