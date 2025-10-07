رشد ۶۴۰ میلیارد ریالی درآمد ترانزیت در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی‌فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز، ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: با اجرای اصلاحات ساختاری و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان البرز توانسته است به جایگاه برتری در کاهش تلفات جاده‌ای در سطح کشور دست یابد.

وی با اشاره به رشد قابل توجه درآمد ترانزیتی استان، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری این درآمد به بیش از ۶۴۰ میلیارد ریال رسیده است.

زندی‌فر با مقایسه آمار فوتی‌های سال ۱۴۰۰ که ۵۶ نفر بود، تأکید کرد که تلاش‌های انجام شده از وقوع نزدیک به ۱۰۰ مورد فوت در جاده‌های استان جلوگیری کرده است.

مدیرکل راهداری البرز هدف کنونی اداره کل را کاهش ۳۰ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته عنوان کرد و گفت: تاکنون موفقیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی در ارتقای ایمنی تردد حاصل شده است.

وی به عنوان نمونه‌ای از این موفقیت‌ها به محور اشتهارد اشاره کرد که پس از ۹ ماه اصلاح ۸۰ کیلومتر از مسیر آمار ۲۳ فوتی به صفر رسیده است. همچنین در محور کرج-کندوان، با ایمن‌سازی ۱۴ نقطه حادثه‌خیز سقوط خودروها از پرتگاه کاهش یافته است.

زندی‌فر خاطرنشان کرد که تمامی آزادراه‌های استان ایمن‌سازی شده و با نصب تجهیزاتی نظیر آشکارسازها، چراغ‌های پلیسی، رامبل‌ها و چراغ‌های چشمک‌زن، تعامل موثری با پلیس راه برقرار شده است. همچنین، ۲۳ دستگاه تجهیزات ویژه آزادسازی خودروها شامل موتور برق، دستگاه هوا برش و کارواش فراهم شده است.

وی در خصوص نوسازی ناوگان راهداری نیز گفت: برای افزایش میانگین عمر ماشین‌آلات که بالای ۲۲ سال بود، هفت دستگاه لودر و سه دستگاه گریدر جدید خریداری شده است.