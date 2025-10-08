به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با کاظم نورانی، معاون برنامهریزی و امور مجلس جمعیت هلالاحمر کشور، ضمن قدردانی از خدمات داوطلبانه و انساندوستانه نیروهای هلالاحمر، اظهار کرد: فعالیتهای این مجموعه بر پایه اخلاق، ایثار و خدمت صادقانه استوار است و همین ویژگیها باعث شده تا مردم به هلالاحمر اعتماد و وابستگی عمیق داشته باشند.
وی افزود: با توجه به جایگاه ویژه قم در کشور و نزدیکی آن به پایتخت، احداث اردوگاه امدادی جدید نهتنها ضروری بلکه حیاتی است. این اردوگاه میتواند در شرایط بحران، مأموریتهای ملی و پشتیبانی مناطق همجوار نقش مؤثری ایفا کند.
بهنامجو با تأکید بر تسریع در روند اجرای این طرح گفت: رئیس جمعیت هلالاحمر کشور موافقت خود را با احداث اردوگاه در قم اعلام کرده و ضروری است دستگاههای استانی و ملی با همافزایی کامل، ساخت این مجموعه را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی کامل قم در برابر حوادث طبیعی و بحرانهای احتمالی افزود: قم به عنوان پایگاه انقلاب و شهری زیارتی با موقعیت جغرافیایی حساس، باید از امکانات و تجهیزات کامل امدادی برخوردار باشد تا در زمان وقوع بحران، پاسخگویی سریع و کارآمد فراهم شود.
استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: همکاری مستمر میان استانداری و جمعیت هلالاحمر، نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی استان دارد و مجموعه مدیریتی استان آماده هرگونه پشتیبانی برای اجرای مأموریتهای این نهاد مردمی است.
