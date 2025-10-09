تقدیر استاندار از عملکرد موفق پلیس در کاهش سرقت و شرارت در قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در فرماندهی انتظامی استان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی و به همت استانداری قم برگزار شد ضمن قدردانی از تلاش‌های بانوان ناجا، حضور فعال آنان در میادین مختلف خدمت را نشان‌دهنده روحیه ایثار، دقت و مسئولیت‌پذیری دانست و افزود: این تلاش‌ها به‌طور مستقیم بر احساس امنیت و آرامش شهروندان تأثیرگذار است.



استاندار قم با اشاره به عملکرد موفق نیروی انتظامی در کاهش سرقت و شرارت در استان، اظهار کرد: این موفقیت‌ها حاصل همدلی، برنامه‌ریزی و هماهنگی مؤثر مجموعه انتظامی است و بانوان ناجا سهم قابل‌توجهی در تحقق این دستاوردها دارند.



وی بر لزوم ایجاد فضای کاری مناسب برای بانوان شاغل در نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا بانوان با کمترین دغدغه بتوانند نقش ارزشمند خود را هم در محیط کار و هم در خانواده ایفا کنند. در این راستا، تقویت زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک و امکانات رفاهی در دستور کار قرار دارد.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی، مشاوره‌ای و محله‌محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و تأکید کرد: نقش بانوان در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و انتظامی برای کاهش آسیب‌هایی مانند اعتیاد، طلاق و ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار کلیدی است و باید از ظرفیت آنان بهره‌برداری شود.



در پایان این مراسم، از جمعی از بانوان تلاشگر فرماندهی انتظامی استان قم به پاس خدمات ارزنده‌شان تجلیل شد.

این برنامه با حضور سردار میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم و جمعی از خانواده‌های کارکنان این نهاد نظامی برگزار شد.