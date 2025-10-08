به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نورانی معاون برنامهریزی و امور مجلس جمعیت هلالاحمر، ظهر چهارشنبه در دیدار با استاتدار قم ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت ارشد استان از هلال احمر، اظهار کرد: امروز جمعیت هلالاحمر از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی قابلتوجهی برخوردار است و تلاش میکند با ارتقای تجهیزات و فناوریهای نوین، خدمات امدادی خود را توسعه دهد.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان امدادی کشور گفت: طی سال گذشته ۹۰۰ دستگاه خودروی جدید به ناوگان عملیاتی اضافه شده و انبارهای لجستیکی نیز با تجهیزات نوین تقویت گردیده است.
نورانی همچنین از استفاده فناوریهای هوشمند در خدمات امدادی خبر داد و افزود: جمعیت هلالاحمر بهتازگی در پروژهای نوآورانه، اقدام به ساخت رباتهای نجاتگر غریق کرده است که توانایی فعالیت تا عمق ۵۰ متری را دارند که این اقدام گامی مؤثر در جهت بهکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت بحران به شمار میرود.
معاون برنامهریزی و امور مجلس هلالاحمر با یادآوری نقش تاریخی این نهاد در حوادث مختلف کشور گفت: از دوران دفاع مقدس تا امروز، نیروهای هلالاحمر همواره در صف نخست خدمترسانی و امدادرسانی به مردم بودهاند و این روحیه جهادی و انساندوستی، سرمایهای بزرگ برای کشور است.
