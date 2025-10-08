یوسف پور: چالوس با سیلاب و رانش زمین مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن اشاره به حساسیتهای جغرافیایی و تنوع حوادث طبیعی در منطقه، بر ضرورت حمایت ویژه و عنایت مسئولان استانی و کشوری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه شهرستان چالوس هر ساله با انواع حوادث طبیعی از جمله سیل و رانش زمین مواجه است، گفت: شهرستان ما با وجود ۱۰ رودخانه مهم استان، از جمله رودخانه خودخونه و رودخانه سرداب، با مشکلات جدی روبروست که تهدیدی برای منازل مسکونی و روستاهای مجاور این رودخانهها به شمار میرود.
فرماندار چالوس با اشاره به پروژههای مهم ساماندهی رودخانهها و پل فولادخو، خاطرنشان کرد: این پروژهها که از مدتها پیش نیمهکاره باقی ماندهاند، نیازمند تخصیص اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومان هستند تا بتوانیم مسیرها را به شکل مناسبی ساماندهی کنیم و از آسیبهای احتمالی جلوگیری نماییم.
وی در ادامه به پروژه ملی بزرگ تسهیل ترافیک شهر مرزنآباد اشاره کرد و افزود: این پروژه که میتواند بخش عمدهای از ترافیک ایام گردشگری را کاهش دهد، در دست اجرا است و بخش قابل توجهی از مسیر آن آسفالت شده است. انتظار میرود با تسریع در اجرای این پروژه، مشکلات ترافیکی این منطقه برطرف شود.
یوسف پور همچنین به چالشهای تأمین آب شهرستان پرداخت و اظهار داشت: پروژه انتقال آب مرزنآباد به چالوس و نوشهر، که مسیری به طول ۲۸ کیلومتر را شامل میشود، یکی از راهکارهای اساسی برای رفع تنشهای آبی منطقه است. تاکنون ۸ کیلومتر از این مسیر تکمیل شده و برای تکمیل کل پروژه حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی در پایان تاکید کرد: با حمایتهای لازم، این پروژهها میتوانند زمینهساز توسعه پایدار و افزایش ایمنی در شهرستان چالوس باشند و مشکلات ناشی از حوادث طبیعی و کمبود آب را به صورت ریشهای برطرف کنند.
