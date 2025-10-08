به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات استان خوزستان با حضور حجتالاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات کشور، معاون وی، رئیس کل دادگستری خوزستان، اعضای شورای قضایی استان و جمعی از قضات در اهواز برگزار شد. مدیران حوزههای قضایی سراسر استان نیز بهصورت وبیناری در این مراسم حضور داشتند.
در آغاز مراسم، حجتالاسلام والمسلمین قدیانی با گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: بزرگترین عبادت، خدمت صادقانه به مردم است؛ همان راهی که امام راحل(ره) بر آن تأکید داشتند و آن را مسیر رشد و تعالی انسان میدانستند.
وی با اشاره به اهمیت استقلال قضات و اتقان آراء افزود: استقلال رأی و استحکام دادنامهها، دو رکن اساسی در کار قضاوت است؛ رأی هر قاضی سند هویتی اوست و نباید حجم کار یا آمارگرایی، موجب خدشه به دقت و استحکام آراء شود.
دادستان انتظامی قضات کشور تأکید کرد: در واحد ارزشیابی، هدف مچگیری نیست؛ بلکه کمک به اصلاح و ارتقاء عملکرد قضات است. پیش از هر تصمیم تنبیهی باید فرصت تذکر و اصلاح داده شود.
در ادامه، معاون دادستان انتظامی قضات کشور گفت: در ارزیابیها تنها به دنبال نقاط ضعف نیستیم؛ هدف اصلی ما شناسایی قضات توانمند و شایسته است تا از ظرفیت آنان برای ارتقای دستگاه قضایی استفاده شود.
وی افزود: نمرات ارزشیابی نقش تعیینکنندهای در مسیر حرفهای قضات دارند و این امر مسئولیت ما را در کشف اطلاعات دقیق و واقعی سنگینتر میکند.
در بخش دیگری از این مراسم، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر ضرورت سلامت اداری و خودکنترلی در بدنه قضایی گفت: در فرهنگ اسلامی، انسان نیازمند مراقبت و نظارت است و این خودکنترلی باید در همه سطوح نهادینه شود. نظارت درونسازمانی علاوه بر ایجاد پویایی، موجب ارتقای نظم کیفی و کمی در دستگاه قضایی میشود.
وی ادامه داد: نظارت باید همراه با رعایت شأن و کرامت همکاران قضایی باشد و استقلال قاضی را خدشهدار نکند. قضات خوزستان با وجود شرایط خاص اقلیمی و حجم بالای پروندهها، با استقلال رأی و رعایت اصول دادرسی عادلانه، در مسیر اجرای قانون گام برمیدارند.
دهقانی با اشاره به رویکرد صیانتی دادگستری خوزستان افزود: از آغاز خدمت در استان، با رویکرد ارتقاءمحور تلاش کردیم تا نقاط ضعف شناسایی، نقاط قوت تقویت و زمینه ارتقای عادلانه قضات در مناصب مدیریتی فراهم شود.
در پایان، با قدردانی از تلاشهای حجتالاسلام سید جواد حسنزاده در دوران پنجساله تصدی مسئولیت این واحد، حجتالاسلام سید علی موسوی دهموردی بهعنوان مسئول جدید واحد نظارت و ارزشیابی قضات خوزستان معرفی شد.
