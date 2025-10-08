سنندج- رانندگانی که به دلیل دیرکرد در پرداخت جریمه‌ها، مبلغ جریمه آنها دو برابر شده است، به مناسبت هفته فراجا، تا ۲۴ ساعت آینده می‌توانند تنها با پرداخت اصل مبلغ، از بخشودگی بهره‌مند شوند.