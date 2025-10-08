  1. استانها
  کردستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۶

بخشودگی جریمه‌های رانندگی تا ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد

سنندج- رانندگانی که به دلیل دیرکرد در پرداخت جریمه‌ها، مبلغ جریمه آنها دو برابر شده است، به مناسبت هفته فراجا، تا ۲۴ ساعت آینده می‌توانند تنها با پرداخت اصل مبلغ، از بخشودگی بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور استان کردستان شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از اجرای طرح ویژه بخشودگی دیرکرد جریمه‌های رانندگی در هفته فراجا خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده گفت: رانندگانی که به دلیل تأخیر در پرداخت، جریمه آن‌ها دو برابر شده است، می‌توانند تا پایان هفته فراجا (۱۱ تا ۱۷ مهر) تنها اصل مبلغ جریمه را بدون احتساب دیرکرد پرداخت کنند.

وی افزود: این طرح که از ۱۱ مهر آغاز شده، فرصتی استثنایی برای تسویه حساب رانندگان فراهم می‌آورد و این بخشودگی تنها تا ۲۴ ساعت آینده برای استفاده از این فرصت فراهم است.

هفته فراجا با شعار «پلیس مقتدر؛ مشارکت همگانی و جامعه امن»، از ۱۱ تا ۱۷ مهر ماه برگزار می‌شود.

