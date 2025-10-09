به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد: از همه طرف های ذیرربط می خواهم که به صورت کامل به بندهای توافق غزه متعهد و پایبند باشند.

وی ساعتی پیش نیز اعلام کرد: خواستار آتش‌بس دائم، آزادی همه اسرا، تضمین دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق غزه هستم.

گوترش گفت: وضعیت فلسطینیان در غزه قابل توصیف نیست و غیر انسانی بودن آن فراتر از هرچیزی است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با تأکید بر لزوم آزادی فوری و آبرومندانه همه اسیران صهیونیست، خواستار برقراری آتش‌بس دائمی و توقف کامل درگیری‌ها در نوار غزه شد.

گوترش همچنین بر ضرورت تضمین ورود فوری و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و مواد تجاری ضروری به غزه تأکید کرد.

وی اعلام کرد سازمان ملل از اجرای کامل توافق موجود حمایت کرده و تلاش‌های مربوط به بازسازی و احیای غزه را تقویت خواهد کرد.

دبیرکل سازمان ملل در پایان از همه طرف‌های ذی‌ربط خواست تا این فرصت را برای ایجاد مسیری سیاسیِ قابل اعتماد به‌سوی پایان اشغالگری مغتنم بشمارند.